News von Trading-Treff.de Xioami hat ein böses Frühlingserwachen erlebt. Am Freitag ging es für die Chinesen einmal kräftig in den Süden. Der Titel gab um -1,03 % nach, was noch überschaubar ist. Nur: Die Aktie hat damit einen Kurs von 5,871 Euro erreicht und damit auch die wichtige Untergrenze von 6 Euro unterkreuzt. Noch dramatischer ist sicherlich der Umstand, dass das Rekordhoch von gut 7,348 Euro aktuell kaum noch erreichbar scheint. Jedenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...