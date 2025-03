Der Mobilfunkanbieter Freenet setzt seinen beeindruckenden Kursanstieg fort und nähert sich seinem kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch. Mit einem aktuellen Kurs von 35,22 Euro (Stand: 30. März 2025) verzeichnet die Aktie des netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von beachtlichen 25,82 Prozent. Besonders in den vergangenen 30 Tagen konnte das Papier um fast 13 Prozent zulegen und bewegt sich damit deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen starken mittelfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

Die positive Entwicklung wird von einer überwiegend optimistischen Analysteneinschätzung gestützt. Von 14 Analysten, die Freenet beobachten, empfehlen 64,3 Prozent einen Kauf der Aktie, während nur ein Analyst eine unterdurchschnittliche Performance erwartet. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten mit 32,86 Euro etwa 6,4 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau, was auf eine mögliche Überbewertung hindeuten könnte.

Solide Fundamentaldaten trotz begrenztem Wachstumspotenzial

Freenet punktet bei Anlegern vor allem mit attraktiven Renditeaussichten. Die Dividendenprognose liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt, was die Aktie besonders für einkommensorientierte Investoren interessant macht. Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,08 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich moderat.

Kritisch sehen Analysten hingegen die begrenzten Wachstumsaussichten des Unternehmens. Als netzunabhängiger Anbieter vermarktet Freenet hauptsächlich Mobilfunkdienstleistungen anderer Netzbetreiber, was die Wachstumsmöglichkeiten einschränkt. Zudem hat der Konzern in der Vergangenheit häufiger Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Erwartungen der Analysten lagen. Die allgemeine Konsensmeinung der Experten hat sich daher in den letzten vier Monaten merklich verschlechtert - trotz des anhaltenden Kursanstiegs der Aktie.

