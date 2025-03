Der deutsche IT-Sicherheitsspezialist verzeichnet Rekordwachstum bei Kundenzahlen, expandiert nach Mexiko und prognostiziert für 2025 erstmals ein ausgeglichenes Ergebnis.

Die Cyan AG konnte im Geschäftsjahr 2024 einen operativen Konzernumsatz von 7,1 Millionen Euro erzielen und übertraf damit den Vorjahreswert um beeindruckende 50 Prozent. Die Aktie notierte am vergangenen Freitag bei 3,12 Euro und weist trotz eines Tagesrückgangs von 3,70 Prozent eine solide Jahresentwicklung mit einem Plus von 13,04 Prozent seit Jahresbeginn auf. Besonders bemerkenswert erscheint der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 2,10 Euro, von dem sich der Kurs inzwischen um fast 50 Prozent entfernt hat.

Das EBITDA des Cybersecurity-Unternehmens verbesserte sich deutlich auf -1,6 bis -1,5 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein negatives Ergebnis von -4,5 Millionen Euro zu Buche stand. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Management optimistisch und prognostiziert einen weiteren Umsatzanstieg auf 8,4 bis 9,2 Millionen Euro. Zudem strebt Cyan erstmals ein ausgeglichenes Ergebnis an, was einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung darstellen würde.

Internationale Expansion und Kundenwachstum

Ein wesentlicher Treiber der positiven Geschäftsentwicklung ist die signifikante Verbreiterung der Kundenbasis. Cyan konnte die Zahl seiner Endkunden im Jahr 2024 um 86 Prozent steigern. Gleichzeitig gelang dem Unternehmen der Markteintritt in Mexiko durch eine Partnerschaft mit einem lokalen Mobilfunkanbieter. Diese geografische Expansion ergänzt die bestehenden internationalen Aktivitäten.

Die Verlängerung der Partnerschaft mit Orange um weitere drei Jahre stellt einen weiteren strategischen Erfolg dar und stärkt die internationale Marktposition des Cybersecurity-Spezialisten. Solche langfristigen Kooperationen mit etablierten Telekommunikationsanbietern bilden eine wichtige Säule im Geschäftsmodell von Cyan und ermöglichen einen skalierbaren Vertrieb der Sicherheitslösungen.

Produktoffensive für den Mittelstand

Die strategische Erweiterung des Produktportfolios schreitet ebenfalls voran. Im März 2025 führte Cyan die Cybersecurity-Lösung "cyan Guard 360" ein, die speziell für mittelständische Unternehmen konzipiert wurde. Das Produkt bietet einen umfassenden Schutz vor digitalen Bedrohungen und adressiert gezielt die spezifischen Sicherheitsanforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen.

Mit dieser Produktinnovation erschließt Cyan ein zusätzliches Marktsegment und diversifiziert seine Einnahmequellen. Die konsequente Produktstrategie, verbunden mit der internationalen Expansion und dem deutlichen Kundenwachstum, liefert die Grundlage für die positive Entwicklung des Unternehmens im wachsenden Cybersecurity-Markt.

