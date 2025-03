Steuerreform und Kryptowährungen: SPD will Änderungen bei der Besteuerung

Die SPD fordert im Rahmen der Koalitionsverhandlungen mit der Union eine grundlegende Änderung der Besteuerung von Kapitaleinkünften. Diese würde nicht nur Aktien betreffen, sondern auch Kryptowährungen wie Bitcoin. Die Vorschläge sorgen bereits für erhebliche Diskussionen unter Investoren und Marktbeobachtern.

Abgeltungssteuer für Kryptogewinne geplant

Nach den aktuellen Plänen der SPD sollen Kryptowährungen künftig steuerlich mit Aktien gleichgestellt werden. Das würde bedeuten, dass die bisher geltende Steuerfreiheit nach einer einjährigen Haltefrist entfallen würde und stattdessen alle Gewinne - unabhängig von der Haltedauer - mit einer 30-prozentigen Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag belastet würden.

In einem Protokoll der Arbeitsgruppe "Haushalt, Steuern, Finanzen" heißt es wörtlich: "Den Abgeltungssteuersatz auf private Kapitaleinkünfte erhöhen wir auf 30 Prozent. Einkünfte aus Kryptowährungen besteuern wir wie Kapitaleinkünfte." Diese Änderung würde vor allem langfristige Anleger treffen, die bislang von der Steuerfreiheit nach der Einjahresfrist profitiert haben.

Widerstand formiert sich gegen die SPD-Pläne

Trotz der Vorstöße der SPD scheint eine Umsetzung dieser Pläne derzeit ungewiss. Laut verschiedenen Berichten sollen Vertreter der Union die Vorschläge kategorisch abgelehnt haben. Kritiker weisen zudem darauf hin, dass diese Forderungen nicht einmal Teil des SPD-Wahlprogramms waren.

Neben der Steuerreform plant die SPD auch weitere Maßnahmen im Kryptobereich. So soll die "Regulierung von Kryptowerten auf Lücken überprüft" und gegebenenfalls geschlossen werden. Besonders problematisch könnte ein Vorschlag werden, nach dem jede einzelne Transaktion mit Kryptowährungen einen steuerpflichtigen Vorgang auslösen würde - was die Nutzung von Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel in Deutschland praktisch unmöglich machen könnte.

