NEWS+++NEWS+++NEWS: MEGA-ÜBERNAHME zündet den Kurs-Turbo! Größte Schweizer Influencer-Agentur wechselt den Besitzer!

Anzeige / Werbung

Die spektakuläre Übernahme der "Kingfluencers" war ein genialer Schachzug und wird die Aktie massiv antreiben. Das fulminante Kursfeuerwerk war nur der Anfang…

Liebe Leserinnen und Leser,

Social Media ist das Herzstück der digitalen Revolution!

Social Media Apps - eine wahre Revolution der Kommunikation und des Austauschs! Sie verbinden Menschen über Kontinente hinweg, schaffen eine Plattform für kreative Entfaltung und eröffnen neue Welten des Wissens. Mit nur einem Klick können wir uns in die Leben anderer eintauchen, Ideen teilen, Inspiration finden und unendlich viele neue Perspektiven entdecken. Ob als Künstler, Influencer, Unternehmer oder einfach als begeisterter Nutzer -

Social Media bietet jedem die Möglichkeit, sich auszudrücken und zu vernetzen, wie nie zuvor. Die Welt ist plötzlich viel kleiner, die Möglichkeiten riesig, und der Austausch von Gedanken und Gefühlen kennt keine Grenzen mehr. Es ist ein Ort der Innovation, der ständigen Weiterentwicklung und der unendlichen Chancen.

Doch warum sollte man in Social Media Apps investieren? Die atemberaubende Kursentwicklung von Meta Platforms (Facebook) ist nur ein starkes Argument dafür! Die digitale Revolution ist längst in vollem Gange, und Social Media ist das Herzstück dieser Veränderung. In derartige Plattformen zu investieren bedeutet, auf das explosive Wachstum einer global vernetzten Welt zu setzen. Es ist nicht nur eine Investition in Technologie, sondern in die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie Ideen geboren werden und wie ganze Branchen transformiert werden.

Social Media ist der Dreh- und Angelpunkt des digitalen Zeitalters: Influencer-Marketing, E-Commerce, Markenbildung, politische Bewegungen und kulturelle Trends entstehen hier und werden weltweit verbreitet. Und das Beste: diese Apps sind ständig in Bewegung, entwickeln sich weiter, schaffen neue Möglichkeiten - und mit jeder Weiterentwicklung steigt der Wert für Investoren!

Während der Kurs von Meta Platforms sich bereits vervielfacht hat, steht die naoo AG (WKN: A40NNU) noch am Beginn eines vermutlich kometenhaften Aufstiegs. Die Voraussetzungen hierfür könnten nicht besser sein!

Quelle: Chat GPT

+++ Königs-Akquisition befördert naoo in eine neue Dimension +++

NEWS-HAMMER LÄSST KURS EXPLODIEREN! Denn die naoo AG (WKN: A40NNU) liess letzte Woche eine richtige Bombe platzen: Die Übernahme der schweizerischen Kingfluencers AG war perfekt! Ein strategsich hervorragend geplanter Schachzug

Als etablierter Marktführer im Influencer Marketing verfügt das Unternehmen über eine starke Kundenbasis aus über 50 führenden Marken, darunter die Global Player Migros, Nestlé, L'Oréal, Samsung und UBS. Mit einem Netzwerk von mehr als 3.000 Influencern hat das Unternehmen allein im Jahr 2024 über 360 erfolgreiche Kampagnen umgesetzt und dabei mehr als 800 Millionen Impressions generiert!

Dabei setzt Kingfluencers auf einer eigenen, hochdigitalisierten Influencer-Marketing-Technologieplattform auf, die das Management, die Analyse und die Optimierung von Kampagnen in Echtzeit ermöglicht. Diese Plattform revolutioniert die Branche, indem sie automatisierte Kampagnensteuerung und detaillierte Performance-Tracking-Funktionen kombiniert, um ihren Kunden einen maximalen ROI und Transparenz zu bieten.

Durch die Integration von Kingfluencers in die naoo-Plattform wird das Wachstum der naoo AG (WKN: A40NNU) signifikant beschleunigt. Die Verbindung von Kingfluencers' umfassenden Marketing-Dienstleistungen mit naoo's innovativer Social-Media-Plattform und Gamification-Technologie schafft neue, datengetriebene Werbemöglichkeiten für Marken, Influencer und Konsumenten.

Kingfluencers hat in den vergangenen vier Jahren die Erlöse jährlich um durchschnittlich gut 30 % gesteigert (CAGR) und 2024 einen Umsatz von rd. CHF 7 Mio. erzielt. Auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres lagen Umsatz und kontrahiertes Auftragsvolumen schon deutlich über dem Niveau der Vorjahresperiode!

Wir meinen: das ist ein geradezu genialer Schachzug der naoo Entscheidungsträger!

Völlig zurecht strotzt Karl Fleetwood, CEO der naoo AG, nur so vor Selbstvertrauen:

"Die Übernahme von Kingfluencers ist ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie von naoo. Kingfluencers hat nicht nur eine dominierende Marktposition in der Schweiz und eine innovative Plattform, sondern vor allem ein herausragendes Team mit enormem Talent. Gemeinsam werden wir neue Maßstäbe im digitalen Branding und influencergetriebenen Marketing setzen. Durch die Synergien und sein erweitertes Ökosystem wird naoo noch schneller wachsen und seine Marktposition ausbauen. Dabei werden Akquisitionen auch künftig ein wichtiger strategischer Baustein ein."

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19118887-naoo-ag-kauft-kingfluencers-ag-staerkt-oekosystem-influencer-power

+++ naoo kann alles und noch viel mehr! +++

Kingfluencers wird das Wachstum bei den ertragsbringenden Geschäftskunden nochmals deutlich forcieren. Denn auf großen sozialen Netzwerken sehen etwa nur 6% der Follower die Posts eines Unternehmens. Dies ist natürlich alles andere als effektiv. Mit naoo / Kingfluencers kann die Reichweite des werbetreibenden Unternehmens dagegen signifikant gesteigert werden.

Die naoo AG (WKN: A40NNU) arbeitet jedoch bereits jetzt deutlich effizienter als die etablierten Social Media Plattformen. Im direkten Vergleich mit Instagram und YouTube wird sehr schnell deutlich, dass sich die Anwendung von naoo hinter dem Branchenprimus nicht verstecken muss. Ganz im Gegenteil: die neuartige App überzeugt in allen Kategorien und weist hier deutlich mehr Features auf als die Konkurrenz.

Quelle: naoo AG

Wir sind uns sicher: diese Pole Position wird die naoo AG (WKN: A40NNU) so schnell nicht mehr hergeben, sondern eher noch ausbauen. Die Zeichen stehen unseres Erachtens operativ auf dunkelgrün, der Aktienkurs sollte diese absehbare Entwicklung nachbilden.

Die Kingfluencers Übernahme könnte gut und gerne der Startschuss hierfür sein, denn naoo wird dadurch seine Reichweite, Nutzerbasis und Monetarisierungs-Möglichkeiten deutlich erhöhen!

Bereits im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen u.a. durch die getätigte Übernahme Umsätze von rund 10 Mio. CHF und - noch viel wichtiger - ein um Integrationsaufwendungen bereinigtes positives EBIT!

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

Rechtliche Hinweise / Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde am 30. März 2025 durch die Ainami Ltd erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der Ainami Ltd bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Die Inhalte dieses Werbeartikels wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Alle durch die Ainami Ltd veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Die Ainami Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Gleiches gilt für die in den Veröffentlichungen von Ainami Ltd enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. h. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie "erwartet", "mögliche", und "geschätzt" abgebildet wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, vornehmen sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von Ainami Ltd-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Kursprognosen in unseren Werbeartikeln stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven und/oder charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Veröffentlichungen der Ainami Ltd werden unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt. Dieser Werbeartikel richtet sich folglich nicht an Leser, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten als der Bundesrepublik Deutschland haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Ainami Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich die enthaltenen Informationen des Werbeartikels in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland befindet.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Ainami Ltd und Mitarbeiter des Unternehmens können zudem jederzeit Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Sämtliche Veröffentlichungen stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür in der Regel ein Entgelt bezahlen. Sämtliche Veröffentlichungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Aktien dar. Die Ainami Ltd und die für sie tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Angaben zu Interessenskonflikten:

Gemäß §85 WPHG können bei der Ainami Ltd und dessen Mitarbeitern und Redakteuren eindeutige Interessenskonflikte bestehen:

Auf etwaige Wertpapierbeteiligungen der Ainami Ltd, dessen Mitarbeitern und Redakteuren an den besprochenen Unternehmen wird im Disclaimer der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich hingewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren.

Auf eine etwaige Vergütung der Ainami Ltd durch das mit der jeweiligen Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird im Disclaimer der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich hingewiesen. Die Ainami Ltd stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Sie wird meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Ainami Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht.

Da Ainami Ltd. zu keinem Zeitpunkt ausschließen kann, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die unseren Veröffentlichungen zugrunde liegenden Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen naoo AG wurde die Ainami Ltd durch das Unternehmen weder beauftragt noch entgeltlich entlohnt.

Verfasser und Redakteure und Herausgeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann zudem vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden und überprüfen diese nicht.

Impressum:

Ainami Ltd

Clifton House Office 70, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2

DUBLIN

Ireland

E-Mail: ainami.ltd@gmail.com

Verantwortlich für Inhalt: Ainami Ltd

Enthaltene Werte: US30303M1027,CH1323306329