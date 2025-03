Der Chemiekonzern verzeichnet erhebliche Wertverluste und bewältigt einen Zwischenfall im US-Werk, während Analysten unterschiedliche Zukunftsaussichten prognostizieren.

Celanese verzeichnete am Freitag einen Schlusskurs von 53,60 Euro, womit die Aktie im Jahresvergleich einen drastischen Wertverlust von 66,34% aufweist. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf knapp 20%. Am 20. März ereignete sich im Werk des Chemie- und Spezialwerkstoffunternehmens in Narrows, Virginia, ein Zwischenfall mit Essigsäuredampf, bei dem sechs Mitarbeiter verletzt wurden. Vier Personen wurden hospitalisiert, zwei davon in stabilem Zustand, eine wurde bereits entlassen. Das Unternehmen bestätigte, dass der Austritt auf das Werksgelände begrenzt blieb und alle Mitarbeiter erfasst wurden. Die Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht.

Institutionelle Anleger und Analystenbewertungen

Die Vanguard Group Inc. reduzierte im vierten Quartal ihren Anteil an Celanese um 1,8% durch den Verkauf von 238.161 Aktien. Nach dieser Transaktion hält Vanguard noch etwa 12,07% des Unternehmens mit einem Wert von 912,94 Millionen Dollar. Diese Anpassung entspricht breiteren institutionellen Anlagetrends und könnte die Aktienkursentwicklung beeinflussen.

Die Analystenmeinungen zu Celanese fallen unterschiedlich aus. Während Alembic Global Advisors die Aktie von "neutral" auf "overweight" hochstufte und ein Kursziel von 70,00 Dollar festlegte, senkte die Bank of America ihr Kursziel von 88,00 auf 72,00 Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. KeyCorp erhöhte seine Bewertung von "sector weight" auf "overweight" mit einem Kursziel von 76,00 Dollar. Der Konsens der Analysten steht jedoch bei "Halten" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 66,94 Dollar. Anleger und Marktbeobachter richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den 14. Mai, wenn Celanese seinen Quartalsbericht vorlegen wird, der weitere Einblicke in die finanzielle Situation und operative Leistung des Unternehmens geben dürfte.

Die technischen Indikatoren zeigen eine erhöhte Volatilität mit einem 30-Tage-Wert von annualisierten 82,69%. Mit einem aktuellen Kurs, der rund 43% unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, spiegelt die Aktie die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

