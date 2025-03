News von Trading-Treff.de Unser Dax hat am Freitag irgendwie nur in der Nase gepopelt und kaum was geschafft, da kann man nur die Daumen drücken, dass er sich keine blutige Nase nun am Montag von holt. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen ?? Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 23980, 23600, 23450, 23250, 22930, 22800, 22600, 22420, 22100, 21800, 21670, 21510, 21420, ...

