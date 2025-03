Technologieunternehmen verzeichnet 15% Umsatzplus bei gleichzeitigem Kursverlust von 18% seit Februar - verstärkte KI-Integration und institutionelles Interesse prägen Entwicklung

Die Workday-Aktie schloss am Freitag bei 219,70 € und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 3,00%. Im vergangenen Monat hat das Papier sogar 15,04% an Wert eingebüßt und liegt nun fast 18% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 267,40 €, das Anfang Februar erreicht wurde.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. Januar 2025 endete, konnte Workday einen Umsatzanstieg von 15% im Jahresvergleich verbuchen und erreichte damit 2,21 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sank jedoch auf 94 Millionen Dollar, verglichen mit 1,19 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese deutliche Differenz erklärt sich durch eine Wertberichtigung einer latenten Steuerforderung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr, wodurch die aktuellen Zahlen im direkten Vergleich niedriger erscheinen.

LPL Financial LLC hat im vierten Quartal seine Beteiligung an Workday um 26,3% erhöht und weitere 35.211 Aktien erworben. Diese Investition unterstreicht das Vertrauen institutioneller Anleger in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, trotz der kurzfristigen Kursschwankungen und des aktuellen Abwärtstrends.

KI-Strategie und Unternehmensentwicklung

Workday investiert weiterhin stark in künstliche Intelligenz und integriert KI-Funktionen in seine Produkte, um Geschäftsprozesse in verschiedenen Sektoren zu optimieren. CEO Carl Eschenbach betonte die erhebliche Nachfrage nach den KI-Lösungen des Unternehmens und wies darauf hin, dass etwa 30% der erweiterten Geschäftsabschlüsse im letzten Quartal KI-Produkte beinhalteten.

Die jährliche Aktionärsversammlung wurde für den 4. Juni 2025 um 9:00 Uhr pazifischer Zeit angesetzt. Die virtuelle Veranstaltung ermöglicht es Aktionären, die zum Stichtag 7. April 2025 registriert sind, teilzunehmen und über verschiedene Angelegenheiten abzustimmen. Angesichts der aktuellen Kursentwicklung, die auch den RSI-Wert auf 82,4 getrieben hat, dürften die strategischen Aussichten des Managements mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

