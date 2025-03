Cybersecurity-Wertpapier zeigt trotz jüngster Kursrückgänge positive Jahresentwicklung. Expertengemeinschaft bleibt bei neutraler Einschätzung mit erhöhtem Kursziel.

Die Fortinet-Aktie schloss den Freitagshandel bei 89,45 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 2,98%. Trotz des aktuellen Rückgangs steht die Aktie im 12-Monats-Vergleich noch immer mit einem beachtlichen Plus von 41,29% da. Derzeit haben 32 Analysten Bewertungen für Fortinet abgegeben und stufen die Aktie im Durchschnitt mit "Halten" ein.

Die detaillierte Aufschlüsselung der Analystenbewertungen zeigt ein differenziertes Bild: Ein Analyst empfiehlt "Verkaufen", während 19 Analysten die Aktie mit "Halten" einstufen. Auf der positiven Seite stehen 11 "Kaufen"-Empfehlungen sowie eine "Starke Kaufempfehlung". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 105,69 Euro. Bemerkenswert ist, dass Jefferies Financial Group kürzlich sein Kursziel für Fortinet von 95,00 auf 105,00 Euro angehoben hat, bei gleichbleibender "Halten"-Einstufung.

Technische Indikatoren und Kursverlauf

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fortinet ?

Im längerfristigen Trend bewegt sich die Fortinet-Aktie weiterhin über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 78,85 Euro, was einem Aufschlag von 13,44% entspricht. Allerdings zeigt sich kurzfristig eine Schwächephase, da der Kurs mit 8,23% unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 97,47 Euro notiert. Der aktuelle Kurs liegt auch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 109,88 Euro, das erst im Februar dieses Jahres erreicht wurde.

Die Performance der letzten 30 Tage ist mit einem Minus von 13,99% besonders auffällig und deutet auf eine erhöhte Volatilität hin, die aktuell bei 31,10% (annualisiert über 30 Tage) liegt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 63,2 deutet darauf hin, dass die Aktie noch nicht im überkauften Bereich notiert, trotz der beachtlichen Kursgewinne der letzten 12 Monate.

Seit ihrem 52-Wochen-Tief von 50,55 Euro im August 2024 hat sich die Fortinet-Aktie um nahezu 77% erholt, was das anhaltende Interesse der Investoren am Cybersecurity-Sektor widerspiegelt. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn leicht im Minus liegt (-3,14%), bleibt die langfristige Entwicklung positiv, was sich auch im Kursaufschlag zum 100-Tage-Durchschnitt von 93,73 Euro zeigt.

Anzeige

Fortinet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fortinet-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Fortinet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fortinet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fortinet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...