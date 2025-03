Der Rüstungskonzern verzeichnet Quartalserfolge mit deutlich gestiegenem Umsatz und internationaler Expansion, während die Aktie trotz leichter Korrektur nahe am Jahreshoch notiert.

Die Elbit Systems-Aktie schloss am Freitag bei 356,00 Euro, was einem Rückgang von 1,98 Prozent entspricht. Trotz der jüngsten Korrektur verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Plus von 39,39 Prozent und konnte im Jahresvergleich sogar um 83,03 Prozent zulegen.

Am 18. März 2025 veröffentlichte Elbit Systems die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024. Das Unternehmen übertraf dabei die Erwartungen deutlich mit einem Gewinn von 2,66 US-Dollar je Aktie, während Analysten nur 1,95 US-Dollar prognostiziert hatten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,99 Prozent auf 7,15 Milliarden ILS. Diese starke Performance trug dazu bei, dass die Aktie am 20. März ihr 52-Wochen-Hoch von 380,20 Euro erreichte, von dem sie aktuell nur 6,37 Prozent entfernt ist.

Internationale Expansion treibt Wachstum

CEO Bezalel Machlis betonte in seiner Stellungnahme die wachsende Bedeutung internationaler Märkte für Elbit Systems. Er verwies besonders auf die erhöhten Verteidigungsausgaben in Europa und den USA, die dem Unternehmen zusätzliche Aufträge bescheren könnten. Diese strategische Ausrichtung spiegelt sich bereits im aktuellen Auftragsbestand wider, der sich auf 22,6 Milliarden US-Dollar beläuft. Bemerkenswert ist dabei, dass etwa 65 Prozent dieser Aufträge von internationalen Märkten stammen.

Starke technische Indikatoren trotz kurzfristiger Korrektur

Während die Aktie in der vergangenen Woche einen Rückgang von 4,56 Prozent verzeichnete, zeigt die mittelfristige Entwicklung ein deutlich positiveres Bild. Im 30-Tage-Vergleich konnte das Papier um 22,76 Prozent zulegen und liegt aktuell 13,90 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt. Noch beeindruckender ist der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt, der 56,09 Prozent beträgt. Vom 52-Wochen-Tief, das am 5. August 2024 bei 162,90 Euro markiert wurde, hat sich die Aktie mehr als verdoppelt mit einem Plus von 118,54 Prozent.

Der RSI von 68,6 deutet darauf hin, dass die Aktie sich dem überkauften Bereich nähert, was die kurzfristige Konsolidierung erklären könnte. Die erhöhte Volatilität von 43,54 Prozent (annualisiert über 30 Tage) spiegelt die dynamischen Marktbewegungen wider, die durch die aktuelle globale Sicherheitslage und die Unternehmensentwicklung beeinflusst werden.

