Der Gesundheitskonzern kämpft mit massiven Verlusten, hohen Schulden und Führungswechseln, während er sein Geschäftsmodell angesichts der Abnehmpräparate-Konkurrenz neu ausrichtet.

WW International, ehemals als WeightWatchers bekannt, befindet sich in einer schwierigen finanziellen Lage. Die Aktie notiert aktuell bei nur 0,47 Euro und verzeichnet seit Jahresbeginn einen dramatischen Rückgang von 66,15 Prozent. Besonders alarmierend ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem Kursverlust von 75,75 Prozent seit dem Höchststand von 1,94 Euro im Mai 2024 nähert sich die Aktie gefährlich ihrem 52-Wochen-Tief von 0,45 Euro.

Im jüngsten Geschäftsbericht meldete WW International einen Nettoverlust von 345,7 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2024 - eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von 112,3 Millionen Dollar. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf eine sinkende Mitgliederzahl und die zunehmende Konkurrenz durch Abnehmpräparate wie Ozempic zurückgeführt. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens sind auf 1,66 Milliarden Dollar angestiegen, wobei bedeutende Fälligkeiten in den Jahren 2028 und 2029 anstehen.

Um diese finanziellen Herausforderungen zu bewältigen, hat WW International Restrukturierungsgespräche mit seinen Kreditgebern eingeleitet. Die Berater der Kreditgeber haben Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, um einen besseren Einblick in die Geschäftspläne und Finanzprognosen des Unternehmens zu erhalten. Diese Gespräche zielen darauf ab, Optionen zur Verwaltung der Schulden und zur Stabilisierung der finanziellen Lage zu erkunden.

Führungswechsel und strategische Neuausrichtung

WW International hat auch bedeutende Veränderungen in der Führungsebene vorgenommen. CEO Sima Sistani trat im September 2024 zurück, woraufhin Vorstandsmitglied Tara Comonte zur Interims-CEO ernannt wurde. Zudem verließ Finanzchefin Heather Stark das Unternehmen im Januar 2025 und wurde durch Felicia DellaFortuna ersetzt. Diese Wechsel spiegeln die Bemühungen wider, inmitten der anhaltenden Herausforderungen eine neue strategische Ausrichtung zu finden.

Als Reaktion auf die wachsende Popularität von verschreibungspflichtigen Abnehmpräparaten hat WW International sein Angebot um zusammengesetzte GLP-1-Medikamente erweitert. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Einnahmequellen des Unternehmens zu diversifizieren und der Konkurrenz durch diese Medikamente entgegenzuwirken.

Die Gesundheits- und Wellnessbranche befindet sich in einem raschen Wandel, wobei digitale Gesundheitslösungen und personalisierte Betreuung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Integration digitaler Werkzeuge und gemeinschaftlicher Unterstützung positioniert WW International zwar grundsätzlich günstig für diese Trends, doch angesichts des massiven Kursrückgangs von 35,53 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und der extremen Volatilität von 136,30 Prozent (annualisiert über 30 Tage) bleibt die finanzielle Stabilität des Unternehmens höchst fragil. Die Fähigkeit zur Anpassung an diese Marktveränderungen wird entscheidend für den zukünftigen Erfolg sein.

