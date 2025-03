Der Abfallentsorgungsspezialist verzeichnet eine solide Marktposition mit beeindruckender Kursentwicklung und steht vor möglicher Akquisition durch Macquarie Asset Management

Renewi hat am 26. März 2025 die Ernennung von Ernst & Young LLP (EY) zum Wirtschaftsprüfer für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Diese Entscheidung folgt auf ein umfassendes Ausschreibungsverfahren, das vom Prüfungsausschuss überwacht wurde und den Mindeststandards des Financial Reporting Council entspricht. Die Ernennung von EY bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung 2025. Der aktuelle Wirtschaftsprüfer BDO LLP wird die Prüfung für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr abschließen. Die Renewi-Aktie schloss am Freitag bei 10,30 € und liegt damit nur 1,53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,46 €, das Anfang März erreicht wurde.

Macquarie Asset Management hat unterdessen den Angebotszeitraum für die potenzielle Übernahme von Renewi verlängert. Die unwiderrufliche Verpflichtung von Avenue Europe International Management LP, die Fonds berät, welche das Angebot von Macquarie unterstützen, wurde bis zum 31. März 2025 verlängert. Diese Verlängerung deutet auf laufende Verhandlungen hin, die auf eine verbindliche Vereinbarung innerhalb des angegebenen Zeitrahmens abzielen. Seit Jahresbeginn konnte die Renewi-Aktie bereits um 6,19% zulegen, was das gestiegene Interesse an dem Unternehmen widerspiegelt.

Aktueller Stand der Wertpapierzuteilungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Renewi ?

In der am 28. März 2025 veröffentlichten Zwischenprüfung der Blockliste berichtet Renewi über folgende nicht zugeteilte Wertpapiere im Rahmen seiner langfristigen Anreizpläne: Der Saldo aus der vorherigen Meldung beträgt 216.212 Wertpapiere. Während des Berichtszeitraums wurden keine Erhöhungen vorgenommen und keine Wertpapiere ausgegeben, sodass der noch nicht ausgegebene Saldo weiterhin bei 216.212 liegt. Es wurden keine Änderungen während des Überprüfungszeitraums festgestellt.

Die technischen Indikatoren zeigen eine solide Position des Unternehmens am Markt. Mit einem beachtlichen Abstand von 21,86% über dem 200-Tage-Durchschnitt und einer vergleichsweise moderaten Volatilität von 11,82% auf annualisierter Basis über die letzten 30 Tage präsentiert sich Renewi in einer stabilen Verfassung. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg um 57,73% gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 6,53 €, das im April 2024 verzeichnet wurde, was die positive Entwicklung des Unternehmens im vergangenen Jahr unterstreicht.

Anzeige

Renewi-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Renewi-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Renewi-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Renewi-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Renewi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...