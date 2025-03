Das Unternehmen verzeichnet eine Kapitalzufluss von 5 Millionen US-Dollar und passt die Optionsschein-Konditionen an, während das Goldprojekt in Ontario kontinuierlich voranschreitet.

First Mining Gold Corp. hat am 28. März 2025 die finale Zahlung von 5 Millionen US-Dollar von First Majestic Silver Corp. erhalten. Die Aktie des Unternehmens schloss am Freitag bei 0,09 Euro und verzeichnete im letzten Monat einen Anstieg von knapp 13 Prozent. Diese Zahlung ist Teil des Silber-Stream-Abkommens für das Springpole-Goldprojekt im Nordwesten Ontarios. Das ursprünglich im Juni 2020 geschlossene Abkommen wurde im März 2025 angepasst, wobei die Bedingungen für die Abschlusszahlung und die damit verbundenen Optionsscheine geändert wurden.

Im Gegenzug für die Zahlung modifizierte First Mining die Konditionen von 32.050.228 Optionsscheinen, die zuvor an First Majestic ausgegeben wurden. Der Ausübungspreis wurde von 0,374 auf 0,20 US-Dollar gesenkt und das Ablaufdatum vom 2. Juli 2025 auf den 31. März 2028 verlängert. Diese Anpassung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Aktienkurs deutlich vom 52-Wochen-Tief von 0,08 Euro erholt hat und nun rund 21 Prozent darüber liegt.

Fortschritte beim Springpole-Goldprojekt

Das Springpole-Goldprojekt steht weiterhin im Mittelpunkt der Aktivitäten von First Mining. Das Unternehmen hat im November 2024 die endgültige Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt eingereicht, wobei eine Entscheidung im vierten Quartal 2025 erwartet wird. Die jüngste Finanztransaktion mit First Majestic Silver Corp. stellt zusätzliche Ressourcen bereit, um diese Bemühungen voranzutreiben und die laufenden Machbarkeitsstudien zu unterstützen.

Der Erhalt der 5 Millionen US-Dollar stärkt die finanzielle Position von First Mining und bietet erhöhte Flexibilität bei der Weiterentwicklung seiner Projekte. Diese Entwicklung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Goldminenindustrie aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Goldpreise ein erhöhtes Investoreninteresse verzeichnet. Die technischen Indikatoren zeigen ebenfalls positive Signale - der RSI liegt bei 53,1, was auf ein ausgewogenes Kauf- und Verkaufsinteresse hindeutet, während der Kurs mit einem Abstand von etwa 6,7 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt notiert.

Bemerkenswert ist auch, dass First Mining's Springpole-Projekt inmitten einer Konsolidierungswelle im Goldsektor vorangetrieben wird. In jüngster Zeit wurden mehrere Übernahmeversuche bekannt, darunter die Ablehnung eines 2,1-Milliarden-Dollar-Angebots von Gold Fields durch Gold Road Resources und andere Fusionsaktivitäten, die von den aktuellen Goldpreisen angetrieben werden.

