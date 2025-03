Der australische Energiekonzern verzeichnet Kursgewinne, erweitert seine Grundstücksflächen im Welchau-Gebiet und veröffentlicht eine präzisierte Ressourcenschätzung.

Die ADX Energy-Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen und schloss am Freitag bei 0,02 Euro. Mit einem Anstieg von knapp 22 Prozent in den vergangenen sieben Tagen und fast 19 Prozent im letzten Monat zeigt der Titel trotz eines Jahresrückgangs von 4,3 Prozent eine bemerkenswerte kurzfristige Erholung.

Das australische Öl- und Gasunternehmen veröffentlichte am 27. März 2025 eine aktualisierte Präsentation für den Ignite Investment Summit in Hongkong. Die Überarbeitung präzisiert die Schätzungen der prospektiven Ressourcen und enthält aktualisierte Vorsichtshinweise, um Investoren ein genaueres Verständnis des Ressourcenpotenzials zu vermitteln.

Bereits am 12. Februar 2025 gab ADX Energy die Erweiterung seiner Grundstücksflächen im österreichischen Welchau-Gebiet bekannt. Dieser strategische Schritt soll die Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende Funde verbessern und zusätzliche Prospekte in der Region erschließen. Das Unternehmen betonte dabei das Potenzial der Molln-Gasbewertung und weiterer bedeutender Öl- und Gasaussichten, unterstützt durch verbesserte 3D-Seismikdaten.

Strategischer Fokus und Betriebsstandorte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ADX Energy ?

ADX Energy konzentriert sich auf Onshore-Exploration und -Produktion in Österreich, Rumänien und Italien mit dem Ziel, schnelle Investitionsrenditen zu erzielen und das Cashflow-Wachstum zu beschleunigen. In Österreich betreibt das Unternehmen die Öl- und Gasfelder Gaiselberg und Zistersdorf, während es in Rumänien die Explorationserlaubnis für Parta und die Produktionserlaubnis für Iecea Mare besitzt. In Italien ist ADX an Offshore-Explorationsaktivitäten beteiligt.

Die jüngste positive Kursentwicklung, die den Abstand zum 52-Wochen-Tief auf über 30 Prozent ausgebaut hat, könnte mit diesen operativen Fortschritten zusammenhängen. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch immer deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,09 Euro vom Oktober 2024 und etwa 60 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Neben der Exploration und Produktion verfolgt ADX Energy auch Nachhaltigkeitsziele. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in lokalen Gemeinschaften, hält hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards ein und erforscht Möglichkeiten zur Dekarbonisierung innerhalb seiner Betriebsabläufe.

Anzeige

ADX Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ADX Energy-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten ADX Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ADX Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ADX Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...