HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover beginnt am Montag die weltgrößte Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik. Nach der feierlichen Eröffnung durch den geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntagabend öffnet die Industrieschau am Morgen (9 Uhr) ihre Tore für das Publikum. Erwartet werden Besucher aus 120 Ländern.

Scholz wird sich am Vormittag beim traditionellen Kanzlerrundgang einen Überblick verschaffen. Zuvor wollen die Branchenverbände BDI, VDMA und ZVEI zum Auftakt ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und zur weiteren Entwicklung 2025 abgeben. Auch Cem Özdemir (Grüne) hat sich in seiner Funktion als geschäftsführender Bundesforschungsminister zu einem Rundgang angekündigt.

Erwartet werden zahlreiche weitere hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter IG-Metall-Chefin Christiane Benner, Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt am Dienstag.

Rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern zeigen bis Freitag ihre Neuheiten, darunter 260 aus dem diesjährigen Partnerland Kanada. Außerdem gibt es ein umfangreiches Programm an Fachkonferenzen. Großen Raum nimmt erneut die Künstliche Intelligenz ein. Schwerpunkte sind daneben Wasserstoff, klimaschonende Produktion und die industrielle Transformation.

Vertreten sind auch Technologie-Firmen wie Microsoft, Google, Amazon Web Services, Siemens und Bosch. Hinzu kommen Mittelständler und mehr als 300 Start-ups. 2024 kamen 130.000 Besucher./fjo/DP/he