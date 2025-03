Während sechs der sieben Magnificent Seven seit Jahresbeginn unter Wasser stehen, notieren die Börsen in Europa nahe ihrer Allzeithochs. Im Interview mit €uro am Sonntag blickt Thomas Fischer, Managing Director und Mitglied des Vorstands "Private Clients & Structured Solutions Europe" bei Vontobel, unter anderem auf die aktuelle Volatilität an den Märkten, erklärt, wieso der Rat einer Börsenlegende heute nicht mehr zählt, und spricht über die Rolle alternative Anlageklassen in einem gut diversifizierten ...

