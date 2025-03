BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen unterstützen die Pläne von Union und SPD für ein Primärarztsystem, lehnen aber eine Forderung der Bundesärztekammer nach einer Kostenbeteiligung von Patienten bei eigener Facharztwahl ab. "Eine stärkere Patientensteuerung durch ein Primärarztsystem ist das Gebot der Stunde - Strafzahlungen aber sind eine gefährliche Sackgasse", sagte der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen der "Welt".

Koalitionsverhandler machen Vorschlag - Ärzte legen nach

In den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD hatte die Arbeitsgruppe Gesundheit das "verbindliche Primärarztsystem" vorgeschlagen. Der Hausarzt soll dabei erste Anlaufstelle für Patienten sein und diese nur im Bedarfsfall an Fachpraxen weiterleiten.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, plädierte daraufhin dafür, dass ein Patient, der auf eine Behandlung jenseits der ihm angebotenen Wege bestehe, sich selbst an den zusätzlichen Kosten beteiligen müsse.

Dahmen kritisierte, die Verbindlichkeit eines Primärarztsystems dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen. "Wir würden am Ende mit Zitronen handeln, wenn man sich aus sinnvollen Regelungen für alle einfach freikaufen kann - dann droht lebensgefährliche Klassenmedizin."

Kritik an Konzept aus anderen Parteien



Die AfD wies die Pläne für ein Primärarztsystem grundsätzlich zurück. "Es ist unnötige Schikane der Patienten, sie künftig nur noch über Umwege zum benötigten Facharzt zu lassen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Martin Sichert, der "Welt". Der Hausärztemangel werde sich verschärfen, wenn Patienten künftig vor jedem Facharzttermin zum Hausarzt müssten, warnte er.

Auch die Linke lehnte den Vorschlag der Koalitionsverhandler ab. "Schwarz-Rot arbeitet an der eigentlichen Problematik vorbei. Lotsen in der gesundheitlichen Versorgung wären gut, aber zusätzliche Hürden erhöhen die Gefahr, dass Menschen mit ernsthaften Beschwerden keine oder erst zu spät eine gute Versorgung erhalten", sagte Linken-Vize Ates Gürpinar der "Welt". Dass der Präsident der Bundesärztekammer wolle, dass sich Menschen mit Geld in der Tasche freikaufen können, erhöhe die Ungleichbehandlung massiv.

Die FDP mahnte mehr Effizienz im Gesundheitssystem an. "Um Ärzte zu entlasten und die Leistungen für die Patienten zu verbessern, sollten wir vorrangig über Mechanismen wie Beitragsrückerstattungen und den verstärkten Einsatz von Telemedizin, aber vor allem über Entbürokratisierung sprechen", sagte FDP-Vize Bettina Stark-Watzinger der "Welt"./kli/DP/zb