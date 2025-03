News von Trading-Treff.de In der vergangenen Woche setzte es für die Aktie von Nel Asa einen erheblichen Knall - oder einen Schock, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Der Kurs wird mit nunmehr ca. 0,21 Euro in die neue Woche gehen. Dies ist insofern ausgesprochen enttäuschend, als es durchaus gute Chancen zu geben schien. In der vergangenen Woche erhielt der Norwegen-Konzern immerhin für seine Tochter Nel Hydrogen in den USA einen Milliionenauftrag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...