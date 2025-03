Der Rohstoffkonzern verzeichnet trotz Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2024 eine beachtliche Kursentwicklung und erweitert strategisch sein Lizenzportfolio.

Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) feierte kürzlich ein bedeutendes Jubiläum - 30 Jahre Börsennotierung an der Toronto Stock Exchange (TSX). Ursprünglich 1988 an der Börse Montreal gelistet, wechselte Globex 1995 zur TSX, wo das Unternehmen seither seine Hauptnotierung unterhält. Die TSX würdigte diesen Meilenstein, indem sie Globex' Errungenschaften an ihrem Gebäude in der Innenstadt von Toronto präsentierte. Die Aktie von Globex schloss am vergangenen Freitag bei 0,95 € und verzeichnete in der letzten Woche einen Rückgang von 6,86%.

In seiner jüngsten Finanzveröffentlichung meldete Globex einen Umsatz von 1,48 Millionen CAD für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr. Diese Zahl stellt einen Rückgang von 64% gegenüber dem Vorjahr dar und spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert war. Globex führt diesen Rückgang auf verschiedene operative Faktoren zurück und implementiert aktiv Strategien zur Verbesserung der Leistung im kommenden Geschäftsjahr. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen konnte die Aktie seit Jahresanfang um beachtliche 20,87% zulegen und notiert derzeit deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (+27,42%).

Betriebliche Entwicklungen und strategisches Wachstum

Auf den Kewagama Royalty Claims wurden bei Bohrungen hochgradige Goldmineralisierungen mit bemerkenswerten Analyseergebnissen von 8,36 Gramm pro Tonne (g/t) Gold über 15 Meter entdeckt. Zusätzliche Adern zeigten Gehalte von 56,0 g/t Au über 1 Meter und 41,1 g/t Au über 1 Meter, was das Potenzial des Grundstücks unterstreicht. Bei den Duquesne West Optioned Claims unterstützen die Analyseergebnisse weiterhin die Machbarkeit eines Tagebaumodells und bieten vielversprechende Aussichten für die zukünftige Entwicklung.

Strategisch hat Globex sein Royalty-Portfolio durch den Erwerb zugrunde liegender Lizenzgebühren erweitert, wodurch Werte konsolidiert und die Position in wichtigen Bergbauregionen gestärkt wurden. Das Unternehmen unterhält zudem aktive Partnerschaften, wobei Unternehmen wie Big Red Mining Corp. und Manganese X Energy Corp. Explorations- und Entwicklungsprojekte auf den Grundstücken von Globex vorantreiben. Mit einer Volatilität von annualisierten 39,74% in den letzten 30 Tagen bleibt die Aktie jedoch anfällig für Marktschwankungen, was für ein Junior-Bergbauunternehmen allerdings nicht ungewöhnlich ist.

Globex Mining setzt weiterhin auf sein umfangreiches Portfolio an Explorations-, Entwicklungs- und Royalty-Grundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Akquisitionen, operative Effizienz und kooperative Partnerschaften, um die aktuellen Marktherausforderungen zu bewältigen und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Mit einem aktuellen Kurs, der 73,99% über dem 52-Wochen-Tief von 0,55 € liegt, aber noch 8,21% unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,03 €, spiegelt die Aktie sowohl die erzielten Fortschritte als auch das noch vorhandene Entwicklungspotenzial wider.

