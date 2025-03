München (ots) -Der Fahrgastverband PRO BAHN hat anlässlich seines Bundesverbandstags in Trier Fahrgastpreise verliehen. Fritz Engbarth wurde für sein langjähriges verkehrspolitisches Engagement in verschiedenen Funktionen geehrt. Das Unternehmen Wedler Franz Logistik wurde ausgezeichnet, für das Vermögen, zuverlässige Alternativen bei Fahrzeugmangel zu bieten. Der Landespreis Rheinland-Pfalz geht an den Eisenbahnpoeten Andreas Frank.Fritz Engbarth ist seit langer Zeit ein Kämpfer für die Belange der Schiene. Die verkehrspolitisch geprägte Laufbahn des gelernten Politikwissenschaftlers führte ihn durch verschiedene Funktionen im Wirkungsbereich Rheinland-Pfalz, anfänglich von einer Stelle als Fraktionsreferent im Landtag bis zur heutigen Position im Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd. Sachkundig, mit Herzblut und Verve setzt er sich stets für die Belange von Fahrgästen ein. Ohne Fritz Engbarth gäbe es den Rheinland-Pfalz-Takt nicht in der heutigen Form. Er engagiert sich seit eh und je für Reaktivierungen von Nebenstrecken im ländlichen Raum, unter anderem für seine Heimatstrecke in der Westpfalz.Ebenso mit einem Fahrgastpreis prämiert wird die Wedler Franz Logistik GmbH & Co KG. Das Potsdamer Unternehmen ist auf von der Deutschen Bahn ehemals ausrangiertes Wagenmaterial, Sonder- und Ersatzverkehre spezialisiert. In Zeiten von Personalmangel, Fahrzeugmangel und Kostenkürzungen kommt es auf Unternehmen wie WFL an. Nur sie gewährleisten einen halbwegs passablen Ersatzdienst bei Ausfällen. Sie sind da, wo es knapp wird. Fahrgäste in Hannover, Bremen, Dresden, Chemnitz, Leipzig und Würzburg können davon ein Liedchen singen.Im Auftrag des Mainzer Eisenbahnverkehrsunternehmens VLEXX unterwegs, hat sich Andreas Frank aus der Not eine Tugend gemacht: Ausfälle, Störungen, Verspätungen fordern Lokführer heraus, ihre kommunikativen Fähigkeiten gegenüber Fahrgästen unter Beweis zu stellen. Dabei zeichnet sich Andreas Frank durch Kreativität und Witz aus. In gereimter Form schafft er es, Fahrgäste auch in schwierigen Zeiten bei Laune zu halten. Das kommt an: im Netz ist Andreas Frank als "Eisenbahnpoet" berühmt.Pressekontakt:Lukas Iffländer, lukas.ifflaender@pro-bahn.de, +4917666822886Original-Content von: Fahrgastverband PRO BAHN e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177328/6001966