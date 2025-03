© Foto: DALL-E

Der Trump-Effekt an den Märkten hat sich umgekehrt. Aus Euphorie wird mittlerweile blanke Panik geworden. Erst Freitag haben schlechte US-Inflationsdaten die Wall Street geschockt. Setzt Trump jetzt noch eins oben drauf??Die Uhr tickt keine 48 Stunden mehr und es ist der 2. April 2025. Der Tag, an dem Donald Trump angekündigt hat, weitere Strafzölle zu verhängen. Keiner weiss wie hoch die Strafzölle sein werden und wen es treffen wird. Präsident Donald Trump nennt ihn den "Tag der Befreiung in Amerika". Die bereits angekündigten Zölle auf Autos könnten dabei nur ein erster Schritt sein und weitere Sonderabgaben nach sich ziehen. Historisches Datum? "Der 2. April 2025 könnte in die …