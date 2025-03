US-Präsident Donald Trump nennt den kommenden Mittwoch "Liberation Day", den Tag der Befreiung. Am 2. April will er Zölle gegen wichtige Handelspartner einführen, welche die USA angeblich übervorteilen. So sind Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos und Autoteile angekündigt. Trump will das Handelsbilanzdefizit senken und die heimische Industrie stärken. Angesichts der globalen Verflechtungen D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...