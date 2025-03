The following instruments on XETRA do have their first trading 31.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.03.2025Aktien1 US05580M1080 B. Riley Financial Inc.2 US02919L6048 American Rebel Holdings Inc.3 CA75903K1057 Regenera Insights Inc.Anleihen/ETF1 BE6362168351 Belgien, Königreich2 USU5876JBC81 Mercedes-Benz Finance North America LLC3 USU5876JBH78 Mercedes-Benz Finance North America LLC4 XS3038490176 Arena Luxembourg Finance S.à r.l.5 XS2937174196 Getlink SE6 BE6362174417 Ontex Group N.V.7 AT0000A3KDX9 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe8 USU2540TAA44 EGX Bond LLC9 FR0128838515 Frankreich, Republik10 XS3019786428 Affinity Water Finance PLC11 FR001400YM26 Agence Française de Développement12 XS3011202655 ASR Nederland N.V.13 NO0013525519 B2 Impact ASA14 USU2100KAB36 BGC Group Inc.15 CH0426820350 Idorsia AG16 XS3030523644 Legal & General Group PLC17 XS3041270664 Marokko, Königreich18 XS3041322051 Marokko, Königreich19 XS3038670231 Northern Powergrid [Yorkshire] PLC20 USY68856BE59 PETRONAS Capital Ltd.21 USY68856BD76 PETRONAS Capital Ltd.22 USY68856BF25 PETRONAS Capital Ltd.23 XS3021378032 Rumänien, Republik24 XS2995386997 Single Platform Investment Repackaging Entity S.A.25 XS3013061489 Tabreed Sukuk Programme Ltd.26 US906548DA77 Union Electric Co.27 US91127LAL45 United Overseas Bank Ltd.28 US925650AK98 VICI Properties L.P.29 US925650AJ26 VICI Properties L.P.30 XS3040412424 Alberta, Provinz31 USU5876JBG95 Mercedes-Benz Finance North America LLC32 USU5876JBE48 Mercedes-Benz Finance North America LLC33 USU5876JBF13 Mercedes-Benz Finance North America LLC34 USU5876JBD64 Mercedes-Benz Finance North America LLC35 FR001400Y8Z5 Unibail-Rodamco-Westfield SE36 DE000HEL0FS3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 LU3003218016 Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF38 LU3003218446 Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF