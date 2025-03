© Foto: Michael Kappeler/dpa

China unterstützt die Banken mit knapp 64 Milliarden Euro, um ihre Rücklagen zu stärken und die Kreditvergabe anzukurbeln. Kommt die Rallye?In einem Schritt zur Stärkung seiner größten Staatsbanken hat Chinas Finanzministerium angekündigt, 500 Milliarden Yuan (63,6 Milliarden Euro) in vier der wichtigsten Geldinstitute des Landes zu investieren. Diese Maßnahme erfolgt nach dem Versprechen der Regierung in Peking, die Kapitalpuffer der Banken zu stärken, um die Unterstützung der realen Wirtschaft zu verbessern und den Herausforderungen durch sinkende Gewinnmargen und steigende Kreditausfälle - vor allem im Immobiliensektor - entgegenzuwirken. Die Bank of Communications, die Bank of China, …