Der Goldpreis klettert am Montag erstmals über die Marke von 3.100 Dollar und erreicht damit ein neues Rekordhoch. Die Angst vor einem von Donald Trump angezettelten Handelskrieg treibt die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold deutlich an. US-Präsident Trump hat bereits die nächste Zolllawine angekündigt, sogenannte "reziproke Zölle", die er gegen alle Länder verhängen will. ...

