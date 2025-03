Werbung







Webinar: Schießt Trump DAX und Nasdaq ab…?

….und treibt die Inflation nach oben? Lange war das Thema der Teuerung nicht mehr so spannend wie jetzt. Zölle, Restriktionen, Marktreaktionen - Stefan Riße und Daniel Saurenz analysieren passend und punktgenau zum Zollhammer der USA die Folgen für Inflation und Aktienmärkte. Denn ein unberechenbarer Präsident trifft auf einen Markt, der womöglich heiß gelaufen ist. Oder ist der jüngste Rücksetzer bei Tech-Aktien schon wieder eine Chance und mit Trump wird doch alles gut? Die Kurse von Tesla, Nvidia oder Meta haben jedenfalls schon ordentlich gelitten und auch der US-Dollar hat die Parität verloren. Also - alle Perspektiven für das zweite Quartal auf einen Blick mit Risse und Saurenz beim Tradingwebinar am Montag, 31.03. um 19:00 Uhr.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Abbildung: Nasdaq (Quelle: www.dzbank-wertpapiere.de)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

