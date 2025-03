Speyer (ots) -Innovative Technologien bieten enorme Vorteile für Großhandelsunternehmen - eine ineffiziente Nutzung führt jedoch zu großen Potentialeinbußen. Damit die Kunden von Proventus Analytics das Maximum aus ihrer Business Intelligence Lösung herausholen können, bieten Marcel Eichler und Simon Werner ein Komplettpaket an, das umfassende Beratung und Unterstützung beinhaltet. Wie sie sicherstellen, dass die Mitarbeitenden ihrer Kunden den Umgang mit der neuen Technologie zuverlässig erlernen, verraten die geschäftsführenden Gesellschafter von Proventus in diesem Beitrag.Innovative Technologien eröffnen Unternehmen heute Chancen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Besonders Business Intelligence (BI) hat sich als echter Effizienz-Booster entpuppt. Aber BI kann noch mehr: Es liefert wertvolle Insights, die helfen, strategische Entscheidungen zu treffen - und genau das verschafft Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Gerade im Großhandel, wo täglich riesige Datenmengen anfallen, liegt hier enormes Potenzial. Wer diese Daten mithilfe moderner Analyse-Tools gezielt auswertet, schafft nicht nur die Grundlage für smarte Entscheidungen, sondern auch für zukunftsweisende Technologien wie maschinelles Lernen oder den Einsatz von KI. Trotzdem zögern viele Unternehmen, BI-Lösungen tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Häufig ist die Sorge groß, dass die Tools im Alltag nicht richtig genutzt werden - sei es aus Mangel an Know-how oder wegen komplizierter Benutzeroberflächen. "Die Vorteile von BI-Lösungen für den Großhandel sind enorm, aber die beste Technologie hilft nicht, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird", erklärt Marcel Eichler, geschäftsführender Gesellschafter von Proventus Analytics."Viele Unternehmen zweifeln daran, dass ihre Mitarbeitenden das datengestützte Arbeiten umsetzen können - und tatsächlich ist es keine Selbstverständlichkeit. Damit es gelingt, braucht es gezielte Schulungen, kontinuierlichen Austausch mit den Führungskräften und eine klare Erwartungshaltung: Datengetriebenes Arbeiten erfordert Einsatz und Eigenverantwortung - es reicht nicht, sich auf bestehende Kundenbeziehungen zu verlassen", ergänzt Simon Werner, der ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von Proventus Analytics ist. "Mit umfassender Unterstützung und praxisbezogenen Schulungen können wir allerdings reibungslose Übergänge gewährleisten." Gemeinsam helfen die Experten Großhandelsunternehmen dabei, durch den Einsatz innovativer Technologie bessere Ergebnisse und erfolgreiches Unternehmenswachstum zu erzielen. Neben tiefgreifender technischer und betriebswirtschaftlicher Expertise und der Entwicklung individueller BI-Lösungen bieten Marcel Eichler und Simon Werner ihren Kunden auch umfassendes Consulting an, wodurch sie sich stark von ihren Wettbewerbern abheben. Das Team von Proventus weiß genau, worauf es bei der Einführung neuer BI-Systeme ankommt: von der technischen Implementierung bis zur schnellen, effektiven Einarbeitung der Anwender. Und der Erfolg gibt ihnen recht - die Projekte zeigen eindrucksvolle Ergebnisse, und die Nachfrage wächst stetig.Proventus bietet umfangreiche und praxisbezogene MitarbeiterschulungenUm den Mitarbeitenden des Großhandels einen schnellen und einfachen Einstieg in das datengestützte Arbeiten zu ermöglichen, bietet Proventus umfangreiche Schulungen beim Kunden vor Ort an. "Mit einfachen Übersichten, wie zum Beispiel einer Kundenbestandsanalyse, in der nach Umsatzgröße und Wachstum oder Stagnation unterteilt wird, schaffen wir für das Team die Möglichkeit, schnell zu priorisieren", verrät Marcel Eichler über die Inhalte der Schulung. Zudem steht den Mitarbeitenden eine Wissensplattform zur Verfügung, die Zahlen, Daten und Fakten für verschiedene Auswertungen bereitstellt und Beispiele liefert, wie diese Informationen in der Praxis genutzt werden können. Auf diesem Wege wird nicht nur der Umgang mit der BI-Lösung geschult, sondern auch das Zahlenverständnis gefördert.Ausgehend von einer vorherrschenden Problemstellung im Unternehmen gehen Marcel Eichler und sein Team im Anschluss gemeinsam mit dem Kunden in die BI-Lösung und stellen die dafür notwendigen Informationen zusammen. "Wir zeigen dem Kunden also anhand eines Praxisbeispiels, wie er an alles gelangt, was er benötigt", erklären die geschäftsführenden Gesellschafter von Proventus. "Parallel dazu entwickeln wir Lösungen, mit denen die Führungskraft die nötigen Informationen effektiv für ihr Team weiterverwenden kann und zeigen auf, wie sinnvoll delegiert werden kann." Im Projekt gilt es dann zu definieren, wer mit der Lösung arbeiten soll - darauf aufbauend wird ein passgenaues Konzept für die jeweilige Zielgruppe entwickelt.Nutzung der BI-Lösung in unterschiedlichen HierarchiestufenUm die BI-Lösungen effektiv nutzen zu können, empfehlen die Experten, sich die Hierarchieebenen im Unternehmen genau anzuschauen. Grundsätzlich gilt: Je operativer jemand tätig ist, umso pragmatischer, aber auch detaillierter, sollte der Ansatz gewählt werden. Und je höher in der Hierarchie gearbeitet wird, desto stärker müssen Informationen verdichtet werden - hier steht die strategische Arbeitsweise im Vordergrund. "Während ein Verkaufsleiter beispielsweise auf absolute Informationsverdichtung angewiesen ist, um die BI-Lösung strategisch nutzen zu können, arbeiten Mitarbeiter an der Basis eher pragmatisch. Sie betreuen viele Verkaufsgebiete und viele Kunden, sodass sie spezifische und kundenbezogene Informationen benötigen und individuell vorgehen", erläutert Simon Werner.Gleichzeitig sollte immer im Blick bleiben, welchen Zweck die jeweiligen Informationen erfüllen sollen. Besonders in mittelständischen Organisationen mit knappen Ressourcen gilt es, zuerst zu klären: Wer spricht wann mit wem - und über was? Aus diesen Antworten lassen sich klare Kommunikationsstrukturen und Routinen entwickeln, die im Alltag wirklich funktionieren. Auch diese Strukturen erarbeiten die Experten von Proventus gemeinsam mit ihren Kunden in einem Workshop. "Wenn dann Ziele definiert und deren Erreichung auch hierarchieübergreifend gemeinsam gefeiert wird, steht dem positiven Wandel durch gezielte Datenanalyse nichts mehr im Weg", verrät Marcel Eichler abschließend. "Mit Proventus begleiten wir diesen Prozess mit genau der Intensität, die zum jeweiligen Unternehmen passt."