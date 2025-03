© Foto: picture alliance / Wingmen Media via AP

Einem deutschen Startup ist ein Raketenstart in Norwegen gelungen. Auch wenn der Test schnell beendet wurde, bringt er neuen Schub für Europas Raumfahrtambitionen.In einem weiteren Schritt zur Stärkung der europäischen Raumfahrtindustrie und zur Verringerung der Abhängigkeit von den USA hat das deutsche Startup Isar Aerospace am Sonntag einen Testflug seiner Spectrum-Rakete durchgeführt. Auch wenn dieser Testflug nach nur 40 Sekunden Flugzeit beendet wurde und mit einer Explosion endete, markiert er doch einen wichtigen Meilenstein in Deutschlands Bestreben, eine Antwort auf SpaceX zu entwickeln, das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk. Gleich mehrere europäische Unternehmen …