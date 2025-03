Nach Darstellung von SMC-Research habe adesso SE im Jahr 2024 den langjährigen Wachstumstrend fortsetzen können, zugleich aber auch, anders als 2023, das Ergebnis wieder gesteigert. Darin spiegele sich laut SMC-Analyst Adam Jakubowski auch die veränderte Balance zwischen Wachstumsdynamik und Ergebnisqualität, auf deren Basis auch für das laufende Jahr ein moderates Wachstum mit einer einer weiteren Margenverbesserung zu erwarten sei.

Im Geschäftsjahr 2024 habe adesso laut SMC-Research den langjährigen Wachstumstrend fortsetzen können und den Umsatz um 14 Prozent auf knapp 1,3 Mrd. Euro gesteigert. Damit sei auch das Umsatzziel, die Erlöse auf über 1.250 Mio. Euro zu steigern, erreicht worden. Das gelte für das Ergebnis nur in eingeschränkter Form. Denn die ursprüngliche Prognose (EBITDA zwischen 110 bis 130 Mio. Euro) habe im Jahresverlauf auf 80 bis 110 Mio. Euro revidiert werden müssen, was mit 98,3 Mio. Euro nun sicher erreicht worden sei. Die EBITDA-Marge, die 2023 deutlich auf 7,0 Prozent gesunken sei, habe sich so zumindest wieder teilweise auf 7,6 Prozent erholt.

Ein noch besseres Ergebnis sei vor allem durch die schwache Auslastung zu Jahresanfang verhindert worden. In Reaktion darauf habe adesso das Einstellungstempo spürbar gedrosselt, was sich positiv auf die Auslastung, aber dämpfend auf das Wachstumspotenzial auswirke. Diese veränderte Balance zwischen Wachstumsdynamik und Ergebnisqualität spiegele sich auch in der Prognose für 2025 wider. Diese sehe mit einem angepeilten Umsatzwachstum um 4 bis 12 Prozent auf 1.350 bis 1.450 Mio. Euro eine - für adesso-Verhältnisse - nur gebremste Expansion vor, die aber mit einer weiteren Margenverbesserung auf mindestens 8,0 Prozent einhergehen solle. Deutliche Fortschritte habe adesso bereits beim Free-Cashflow erzielt, der letztes Jahr mit großem Abstand einen neuen Rekord erreicht habe.

Da die Zahlen aus dem Geschäftsbericht laut den Analysten keine größeren Abweichungen zu den im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen aufweisen, habe sich hieraus für ihr Modell kein größerer Änderungsbedarf ergeben. Die Analysten erwarten von adesso für 2025 und die Folgejahre eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses und eine - moderate - Margenerhöhung. Auf dieser Grundlage betrage ihr Kursziel nun 168,00 Euro (bisher: 162,00 Euro), was für die Aktie trotz der zuletzt sehr erfreulichen Kursentwicklung weiter ein sehr hohes Aufwärtspotenzial signalisiere. Die Analysten bestätigen daher ihr Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2025 um 8:50 Uhr)

