EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Lenzing AG als europäische Vorreiterin für eine saubere Industrie auf der Hannover Messe 2025



31.03.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing AG als europäische Vorreiterin für eine saubere Industrie auf der Hannover Messe 2025 Hannover Messe als wichtige internationale Plattform für technologische Lösungen rund um die industrielle Transformation

Lenzing präsentiert auf Einladung der EU-Kommission wegweisende Projekte für nachhaltigere Textil- und Vliesstoffindustrien Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierter Cellulose für die Textil- und Vliesstoffindustrien, präsentiert von 31. März bis 4. April ihre nachhaltigen Innovationen bei der Hannover Messe 2025, der weltweiten Leitmesse der Industrie. Der führende integrierte Faserkonzern repräsentiert als Mitausstellerin am Stand der EU-Kommission ein europäisches Vorzeigeunternehmen der "Clean Industry". Christian Skilich, Vorstandsmitglied der Lenzing AG, kommentiert: "Die Teilnahme an der Hannover Messe bietet uns eine hervorragende Plattform, um unsere wegweisenden Projekte zu präsentieren. Um unsere Lebensgrundlagen und die der folgenden Generationen zu bewahren, muss die Umstellung der globalen Textil- und Vliesstoffindustrie auf eine nachhaltige Produktion gelingen. Lenzing ist als führender integrierter Faserkonzern die treibende innovative Kraft in der Branche. Die Einladung, gemeinsam mit der EU-Kommission auszustellen, ist eine große Ehre für uns und unterstreicht unsere Rolle als Vorreiter für eine saubere Industrie." Lenzing ist derzeit der einzige Produzent von regenerierten Cellulosefasern mit einem überprüften, wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Ziel. Lenzing entwickelt und fördert außerdem proaktiv Innovationen, um ökonomisch sinnvolle und skalierbare Lösungen für das globale Textilabfallproblem bereitzustellen und den Übergang zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft zu forcieren. Ein aktuelles Beispiel für die Pionierarbeit, die Lenzing auf diesem Gebiet leistet, ist das Projekt CELLFIL, das 2024 ins Leben gerufen wurde und mit EUR 6,9 Mio. durch die EU kofinanziert wird. Lenzing arbeitet im Rahmen dieses Projekts mit der Non-Profit-Organisation RTDS Gruppe und 13 weiteren Partnern aus Forschung und Industrie zusammen, um die Skalierung von Lyocell-Filamenten zu fördern. Seit 2021 arbeitet Lenzing mit dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra zusammen, um gemeinsam neue Verfahren für das Recyceln von Alttextilien im industriellen Maßstab zu entwickeln. Das Projekt wurde 2023 im Rahmen des Programmes LIFE 2022 mit einem Zuschuss der EU von EUR 10 Mio. unterstützt. [1] Exemplarisch für die Innovationskraft der Lenzing steht auch das Projekt "Glacial Threads: From Forests to Future Textiles", das Gletscherschutz und Textilrecycling miteinander verbindet und bei der HANNOVER MESSE 2025 präsentiert wird. Besuchen Sie die Lenzing AG im Rahmen der Hannover Messe 2025, vom 31. März bis 4. April, in der Halle 13, Stand E66. Dominic Köfner, Vice President Corporate Communications, Public Affairs, Investor Relations & Sustainability Reporting, wird die Lenzing AG außerdem im Rahmen der Podiumsdiskussion "Transforming Tomorrow: Game-Changing Innovations in Industry" am Dienstag, 1. April, 13:45 bis 14:45 Uhr (MEZ), repräsentieren. Die Hannover Messe ist mit mehr als 4.000 Austellern und 130.000 Besucher:innen die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=n9lXmGhSK4JN

PIN: n9lXmGhSK4JN Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications, Public Affairs, Investor Relations & Sustainability Reporting

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com





Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen - von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.

[1] Projekt 101113614 - LIFE22-ENV-SE-TREATS



31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com