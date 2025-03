News von Trading-Treff.de Für die Aktie von MicroStrategy sieht es langsam deutlich schlechter aus. Die Notierungen waren am Freitag an der Nasdaq um mehr als 10 % nach unten durchgereicht worden. Zudem hat die Aktie am Montagvormittag einen Abschlag von -4,7 % hinnehmen müssen. Der Titel hat damit aus der Wahrnehmung der Beobachter den Abwärtstrend fast angetreten - noch nicht ganz. Aktuell allerdings steht die Entwicklung des Bitcoin in Frage. ...

