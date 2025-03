EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Launch der neuen Marke "PowerCore": H2 Core erschließt globalen Wachstumsmarkt für autarke Energiesysteme der kritischen Infrastruktur Mit PowerCore bietet H2 Core einfach zu installierende, nachhaltige Wasserstoff-Energielösungen für Unternehmen im Bereich kritische Infrastruktur

PowerCore als sauberer und wirtschaftlicher Ersatz für umweltschädliche Dieselgeneratoren

Stärkung der guten Marktposition als Komplettlösungsanbieter für ganzheitliche Energiekonzepte aus einer Hand

Planmäßiger strategischer Ausbau von mehrstufigen, internationalen Partnerschaften Heide, 31. April 2025 - Die H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) gibt den Launch ihrer neuen Marke "PowerCore" bekannt. PowerCore wurde speziell für weltweite Anwendungen im Bereich der kritischen Infrastrukturen in abgelegenen Regionen entwickelt. Dazu zählen beispielweise die kontinuierliche Stromversorgung von Funkmasten, aber auch Backup-Energielösungen für Krankenhäuser in abgelegenen Regionen rund um den Globus. Erste Referenzprojekte im Bereich der Telekommunikation wurden in Kenia und Südafrika bereits von H2 Core realisiert. Weitere Projekte befinden sich weltweit aktuell in der Umsetzung. Mit der Markteinführung von PowerCore baut H2 Core ihre gute Marktposition im Bereich erneuerbare Energien für kritische Infrastruktur planmäßig weiter aus. H2 Core agiert dabei als Produktlieferant und konzentriert sich auf die Herstellung, Lieferung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Inbetriebnahme der Systeme. Lokale Projektpartner übernehmen den Vor-Ort-Service, die Kundenbetreuung und das Projektmanagement. Das kooperative und mehrstufige Partner-Modell von H2 Core sichert somit über Local-Content einen schnellen Rollout sowie zuverlässige Services und eine hohe Akzeptanz bei Partnern und Kunden vor Ort. In vielen Ländern weltweit kommt es auch heute noch immer wieder zu Stromausfällen sowie geplanten und ungeplanten Netzabschaltungen. Auch sind viele Regionen wie Inseln oder Remote Locations oft gar nicht an ein Stromnetz angeschlossen. Für eine kontinuierliche Stromversorgung und um Netzverfügbarkeit zu gewährleisten, kommen daher in der Regel Dieselgeneratoren mit Batterien zum Einsatz. Diese sind jedoch im Betrieb teuer und wartungsaufwendig, unterliegen einem hohen Diebstahlrisiko und erhöhen den Carbon Footprint der Kunden erheblich. PowerCore stellt eine attraktive und zukunftsfähige Alternative zu auf dem Markt verfügbaren Backup-Energiesystemen dar, die nicht nur wirtschaftlicher ist, sondern auch wesentlich auf Nachhaltigkeitsziele einzahlt. Dies entspricht dem weltweiten Trend, mittels regulatorischer Vorgaben strengere Umweltanforderungen durchzusetzen und kann gleichzeitig die Betriebskosten reduzieren. H2 Core kombiniert bei der skalierbaren und sauberen Energielösung PowerCore modernste Wasserstoff-Technologie mit elektrostatischen Batteriespeichersystemen und weiteren Komponenten wie Brennstoffzellen für eine unabhängige und zuverlässige Energieversorgung mit allen gängigen Primärenergielösungen wie Solar, Wind oder Biomasse. PowerCore ist modular erweiterbar und lässt sich an verschiedene Leistungsanforderungen anpassen. Im Vergleich mit herkömmlichen Dieselgeneratoren können Betreiber mit PowerCore bis zu 40 % ihrer operativen Kosten einsparen und sich zukunftssicher und netzunabhängig aufstellen. Das PowerCore-System beinhaltet zudem eine intelligente Energiemanagement-Software, die nicht nur das Wasserstoff-Energiesystem automatisch steuert, sondern gleichzeitig einfach an Peripheriegeräte wie PV-Anlagen optimal angebunden werden kann. Ulf Jörgensen, CEO H2 Core AG: "Unsere innovativen Energiesysteme setzen auf modernste, nachhaltige Lösungen und haben erhebliche Vorteile gegenüber Dieselgeneratoren und Lithium-Batterien. Schon heute können wir Dieselgeneratoren mit einfachen und schnell zu implementierenden Standardlösungen in vielfältigen Anwendungsfällen vollständig ersetzen. PowerCore ist die perfekte Lösung für alle Märkte und Regionen mit hohen Netzausfallraten oder dem Bedarf an dezentraler Unabhängigkeit. Gemeinsam mit unseren lokalen Umsetzungspartnern bauen wir so resiliente und dezentrale Energienetze auf, die mittels unserer Wasserstoff- und elektrostatischer Batterietechnologie eine stabile, wirtschaftliche und zukunftsfähige Infrastruktur für die Menschen vor Ort ermöglichen." Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme und Services der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com . Unternehmenskontakt: H2 Core AG Rüsdorfer Straße 8 25746 Heide E-Mail: ir@h2core.com Pressekontakt: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de



