DJ EUREX/Renten-Futures fest - Flucht vor Trump in Sichere Häfen

DOW JONES--Kräftig nach oben geht es am Montagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Anleger fliehen vor den am Dienstag anstehenden Details zu den Trump-Strafzöllen in Sichere-Hafen-Anlagen. Neben defensiven Aktien in Europa werden vor allem Bonds als Gewinner gesehen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 61 Ticks auf 129,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,59 Prozent und das -tief bei 129,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 79.303 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 140 Ticks auf 120,4 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 31 Ticks auf 118,17 Prozent.

March 31, 2025 02:54 ET (06:54 GMT)

