Hamburg (ots) -In vielen Lebensräumen unserer Kulturlandschaft ist die Artenvielfalt stark zurückgegangen. Umso wichtiger sind naturnahe Gärten, die Wildtieren Nahrung und Rückzugsräume bieten. Um Naturfreunde bei der naturnahen Gestaltung ihrer Gärten zu unterstützen, hat die Deutsche Wildtier Stiftung den digitalen Wildtiergarten entwickelt - ein Onlinetool mit vielen hilfreichen Tipps und Informationen.Die Artenvielfalt in Privat-, Klein-, Schul- und Gemeinschaftsgärten fördern - das ist das Ziel des Kooperationsprojekts "Mehr (G)Artenvielfalt für Brandenburg!" der Deutschen Wildtier Stiftung und des Landesverbands Brandenburg der Gartenfreunde e.V. Immer mehr Kleingärtner möchten aktiv dazu beitragen, die heimische Tierwelt zu erhalten und zu schützen. Sie alle finden im neuen digitalen Wildtiergarten ab sofort die wichtigsten Informationen zur naturnahen Gartengestaltung - zusammengetragen und aufbereitet von Artenschutzexperten der Deutschen Wildtier Stiftung.In einem bunten, interaktiven Garten entdeckt man mit jedem Klick spannendes Wildtierwissen und bekommt handfeste Tipps für Wildblumenwiese, Komposthaufen, Wasserstelle oder Trockenbiotop. Liebevoll illustriert und interaktiv lädt der digitale Wildtiergarten zu einem unterhaltsamen Online-Spaziergang ein. An vielen Stellen gibt es weiterführende Links mit ausführlichen Anleitungen. Mithilfe einer Filterfunktion lassen sich gezielt Maßnahmen zur Förderung bestimmter Tiere anzeigen."Jeder kann in seinem Garten bereits mit minimalem Aufwand einen wirksamen Beitrag zum Schutz der Wildtiere leisten. Es sind oft die kleinen, einfachen Maßnahmen, die einen großen Unterschied ausmachen", sagt Alice Kracht, Projektleiterin bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Blühinseln im Rasen anlegen und diese beim Mähen stehen lassen, vertrocknete Staudenstängel möglichst spät entfernen, Zugänge zu Komposthaufen und Wasserstellen schaffen oder in einer "wilden Ecke" einen Totholzhaufen aufschichten sind nur einige der Tipps, die die neue Website bereithält.Zwei einfache Botschaften lauten: Je strukturreicher ein Garten ist, desto mehr Leben steckt in ihm. Und die Natur regelt vieles allein - wenn man sie lässt. "Wer die eine oder andere Ecke im Garten sich selbst überlässt, wird beobachten, dass sich dort ganz von selbst Vielfalt entwickelt", so Kracht. Dabei können schon kleinste Flächen einen bedeutenden Lebensraum für kleinere Wirbeltiere sowie Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge bieten.Die Deutsche Wildtier Stiftung lädt alle Gartenfreunde ein, Teil dieses spannenden Projekts zu werden und aktiv zum Schutz der Artenvielfalt in Brandenburg - und allen anderen Bundesländern - beizutragen.Hier geht's zum Wildtiergarten: Wildtiergarten.deMehr Infos zu Gärten als Lebensräume finden Sie auf der Projektwebseite der Deutschen Wildtier Stiftung: www.DeutscheWildtierStiftung.de/Naturschutz/Lebensraum-Garten-wild-und-schoenDas Projekt wurde unterstützt durch die Deutsche Postcode Lotterie.