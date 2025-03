Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dem Bund-Future ist es gelungen, die 21-Tage-Linie (heute bei 128,24) nachhaltig zu überwinden und über das 38,2 %-Retracement (128,83) zu steigen, so die Analysten der Helaba.Damit einhergehend sei weiteres Anstiegspotenzial eröffnet worden. Bei 129,41 finde sich das markante Tief von Mitte Januar und darüber geraten die Tiefs bei 130,22 und 130,40 ins Visier der Akteure. Das Indikatorenbild helle sich derweil auf. So würden sich MACD und Stochastic oberhalb ihrer Signallinien gen Norden richten. Noch stehe der DMI aber auf Verkauf. Der ADX sinke derweil und schwäche das Signal zusehends ab. Unterstützungen würden sich bei 128,66/83 und an der 21-Tage-Linie zeigen. (31.03.2025/alc/a/a) ...

