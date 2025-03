© Foto: Christian Ohde - picture alliance/CHROMORANGE

Bitcoin und Krypto-Aktien wie Strategy stürzen ab, während Inflationsängste und neue US-Zölle Anleger in Alarmbereitschaft versetzen.Der Kryptomarkt gerät erneut unter Druck. Bitcoin fiel am Wochenende auf 82.100 US-Dollar, während Ethereum die Marke von 1.800 US-Dollar unterschritt. Auch XRP musste Verluste hinnehmen und notiert nun bei 2,08 US-Dollar. Besonders stark betroffen von dieser Entwicklung war das Unternehmen Strategy, das als einer der größten institutionellen Bitcoin-Investoren gilt. Die Aktie des Unternehmens bricht um fast 11 Prozent ein und fällt auf 289,41 US-Dollar (Stand: Montag, 8:30 Uhr MEZ). Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort, in denen …