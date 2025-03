Die Alphabet-C-Aktie hat am Freitag weitere 4,9% an Wert abgegeben und ist dabei auf ein neues Jahrestief gefallen. Rückblick: Neuer Verkaufsdruck in der Alphabet-C-Aktie - nachdem sich die Kurse am Montag (+2,2%) und Dienstag (+1,7%) zunächst erholen konnten, drehten die Papiere zur Wochenmitte wieder nach unten ab. In der Folge verloren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...