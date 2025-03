Lebensmittelkonzern veräußert Cloverhill und Big Texas an JTM Foods für 40 Millionen Euro, während der Fokus auf Hostess-Marke verstärkt wird

JM Smucker hat am 31. Januar 2025 eine Vereinbarung zur Veräußerung seiner Marken Cloverhill und Big Texas sowie ausgewählter Eigenmarkenprodukte an JTM Foods für rund 40 Millionen Euro bekannt gegeben. Die Transaktion umfasst die entsprechenden Markenrechte, Lizenzen und den Produktionsstandort in Chicago, Illinois, wobei etwa 400 Mitarbeiter zu JTM Foods wechseln werden. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 107,05 Euro und verzeichnete damit einen Wochenzuwachs von 3,43%.

Die Veräußerung steht im Einklang mit der Strategie von JM Smucker, das Markenportfolio zu optimieren und Ressourcen verstärkt auf die 2023 erworbene Marke Hostess zu konzentrieren. Dan O'Leary, Senior Vizepräsident und General Manager für Sweet Baked Snacks und Tiernahrung, erklärte, dass dieser Schritt darauf abziele, "sicherzustellen, dass unser Produktionsnetzwerk optimiert wird, um Kosten zu senken und Komplexität zu reduzieren."

Finanzergebnisse des dritten Quartals

Für das am 31. Januar 2025 endende dritte Quartal meldete JM Smucker einen Nettoumsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 6,22 US-Dollar, hauptsächlich aufgrund nicht zahlungswirksamer Wertminderungen im Segment für süße Backwaren. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg hingegen um 5% auf 2,61 US-Dollar.

CEO Mark Smucker kommentierte, dass trotz Lieferkettenunterbrechungen, die die Ergebnisse beeinträchtigten, ein diszipliniertes Kostenmanagement dazu beigetragen habe, die Erwartungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie zu übertreffen. Er zeigte sich zuversichtlich, sowohl Umsatz- als auch Gewinnwachstum zu erzielen und den Shareholder Value langfristig zu steigern.

Dividendenankündigung und Marktposition

Der Vorstand von JM Smucker genehmigte am 24. Januar 2025 eine Quartalsdividende von 1,08 US-Dollar pro Aktie, die am 3. März 2025 an die am 14. Februar 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Mit einem aktuellen RSI-Wert (14 Tage) von 70,4 befindet sich die Aktie derzeit im überkauften Bereich, konnte sich aber deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 96,12 Euro erholen und liegt nun 11,37% darüber.

Diese Entwicklungen spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen von JM Smucker wider, sein Markenportfolio zu verfeinern und sich auf strategische Wachstumsbereiche zu konzentrieren, um sich an verändernde Verbraucherpräferenzen und Marktdynamiken anzupassen. Der aktuelle Kurs liegt 4,64% über dem 50-Tage-Durchschnitt von 102,30 Euro, was auf eine positive kurzfristige Entwicklung hindeutet.

