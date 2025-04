BREMEN, Deutschland, March 31, 2025als Vorreiter für innovative Smart Home Energielösungen zu erleben. Mit der Auszeichnung "Best Innovation 2025" für den All-in-One Stromspeicher SunSaver, hat LumenHaus erneut bewiesen, wie innovativ, einfach und intuitiv nachhaltige Energielösungen sein können. Und das Beste daran? Nicht nur Hausbesitzer profitieren, sondern auch Installateure - mit einem nahtlosen und hochwertigen Produkt-Ökosystem, das begeistert.





LumenHaus gewinnt den Best Innovation Award auf der Solar Solutions Bremen 2025

LumenHaus ist in der Erfolgsspur: der renommierte iF Design Award 2025 ehrte das SunSaver All-in-One Energiespeichersystem bereits für sein elegantes Design und seine hochmoderne Funktionalität. Gleichzeitig wurde LumenHaus mit den EUPD Research Top Innovation Awards 2025 für ihre Leistungen in der intelligenten Energiespeicherung und im KI-gestützten Energiemanagement ausgezeichnet. Diese Preise sind nicht nur eine Anerkennung, sondern auch Ansporn, weiterhin smarte, effiziente und einfach zu installierende Lösungen für Installateure und Endverbraucher zu entwickeln.



Im Mittelpunkt des Angebots steht ein umfassendes Energie-Ökosystem, das PV-Module, Energiespeicher, Wallboxen und Wärmepumpen perfekt miteinander verbindet. Gesteuert wird alles bequem über eine einzige intelligente App. Für Hausbesitzer bedeutet das: Energieverbrauch einfach optimieren. Für Installateure: mehr Effizienz, mehr Aufträge und weniger Koordinationsaufwand - so bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: hochwertige Installationen.



Der mehrfach prämierte SunSaver All-in-One ESS war das Highlight der Messe in Bremen. Das skalierbare System, mit einer flexiblen Kapazität von 10 bis 30 kWh, integriert einen Hybrid-Wechselrichter, Batteriemodule, eine Steuerbox und ein fortschrittliches Energiemanagementsystem (EMS). Mit dem Self-Powered-Modus wird Eigenversorgung Realität, während der SmartEco-Modus maximale Einsparungen ermöglicht. Und mit den VPP-Funktionen (Virtuelle Kraftwerke) können Hausbesitzer überschüssige Energie gewinnbringend handeln.



Installateure sind für LumenHaus die treibende Kraft der Energiewende. Deshalb gibt es das exklusive Lumenator-Programm. Es bietet finanzielle Anreize, praxisnahe Schulungen und engagierte regionale Unterstützung. So machen wir Ihr Geschäft smarter, effizienter und profitabler. Ganz unter dem Motto: Work Smart, Not Hard.

Foto verfügbar: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b86da09-3a82-4ca7-8890-edff875113a1/de

Kontaktiere LumenHaus unter: -- E-Mail: partnerwerden@lumenhaus.com -- Website: www.lumenhaus.de