Zu Beginn des Monats war eine Erholung bei SMA SOLAR zu vermelden, wohl wegen der beabsichtigten Infrastruktur-Investitionen Deutschlands. Doch nun wendet sich das Blatt: Heute geht es deutlich nach unten und auf den niedrigsten Stand seit Anfang März. Und das war an den letzten Tagen schon so, was bedeutet: Das diesjährige Plus ist damit auf gut 20 % geschmolzen.Warum das Ganze? Das Investmentehaus JEFFERIES gab gerade seine Kaufempfehlung auf. Ein Analyst erwähnte nun die schlechtere Berechenbarkeit der Auftragsentwicklung bei dem Wechselrichter-Hersteller als Grund für seine Abstufung, wobei er vor allem auf eine verstärkte Zurückhaltung der US-Kunden verwies. Der Experte will zunächst abwarten, bis die Situation wieder besser planbar wird.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion