Brasov, Rumänien, 31. März 2025 (ots/PRNewswire) -Das Engagement von Flashnet für Interoperabilität und offene Standards hat sich bewährt. Mit Projekten in bedeutenden Städten wie Washington, Brüssel oder Riad verwaltet das Unternehmen inzwischen über eine Million intelligente Lampen auf allen Kontinenten und wurde 2024 von unabhängigen Forschungsunternehmen als einer der führenden Anbieter von intelligenter Straßenbeleuchtung anerkannt.Wie alles begannFlashnet (https://flashnet.ro/) wurde 2005 mit einer Vision gegründet: die Integration von Spitzentechnologie in die städtische Infrastruktur, um intelligentere und nachhaltigere Städte zu schaffen. Flashnet hat sich von Anfang an auf offene Standards und Interoperabilität konzentriert, um sicherzustellen, dass seine Lösungen anpassungsfähig und zukunftssicher bleiben.Das Unternehmen erkannte schnell das Potenzial, das in der Revolutionierung der Straßenbeleuchtung steckt. Dies führte zur Entwicklung von inteliLIGHT® (https://intelilight.eu/), einer bahnbrechenden Lösung zur Optimierung der Effizienz und Steuerung der Straßenbeleuchtung. Im Laufe der Jahre hat sich Flashnet von einem kleinen Startup zu einem der weltweit führenden Anbieter von intelligenter Straßenbeleuchtung entwickelt.Aktuelle Entwicklungen - die globale Wirkung von Flashnet und inteliLIGHT®Die intelligenten Beleuchtungslösungen von Flashnet haben Städte weltweit verändert. In den USA hat Flashnet das intelligente Beleuchtungssystem von Washington mit intelligenten Steuerungen revolutioniert, die den Energieverbrauch optimieren und die Wartungseffizienz verbessern. In Europa wurde Flashnet für ein 10-jähriges Projekt zur intelligenten öffentlichen Beleuchtung in und um Brüssel ausgewählt, mit dem Ziel, die Energiekosten deutlich zu senken und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.Einsätze der Technologie in Saudi-Arabien, Chile und Zypern haben Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit verbessert. Dies sind nur einige der großen Projekte, die den Grundstein für die Expansion von Flashnet gelegt haben. Derzeit laufen hunderte von weiteren Projekten, welche die Zukunft der intelligenten Straßenbeleuchtung weiter vorantreiben.inteliLIGHT®, wegweisende BeleuchtungslösungeninteliLIGHT®, das stadtzentrierte intelligente Straßenbeleuchtungssystem von Flashnet, bietet Interoperabilität mit verschiedenen Konnektivitätstechnologien und IoT-Plattformen. Ausgestattet mit energiesparenden Funktionen, Fehlererkennung und benutzerfreundlichen Schnittstellen steht inteliLIGHT® weltweit an der Spitze des Fortschritts in der intelligenten Straßenbeleuchtung.Das System bietet Energieeinsparungen, Fehlererkennung und eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die eine zuverlässige Leistung bei allen Wetterbedingungen und eine nahtlose Integration in die städtische Infrastruktur gewährleistet. Durch die Unterstützung von LoRaWAN, NB-IoT und LTE-M passt sich inteliLIGHT® an verschiedene städtische Umgebungen an.inteliLIGHT® ist weltweit für seine Innovation anerkannt, integriert die neuesten Entwicklungen bei intelligenter Beleuchtung und passt sich auf fünf Kontinenten mühelos an die jeweilige Umgebung an. Die Vielfalt beim Formfaktor sorgt für Kompatibilität auf fünf Kontinenten und ermöglicht eine effektive Nachrüstung und die Möglichkeit, Steuerungen in architektonischen Kontexten nahezu unsichtbar zu machen.Zukunftsvision und VerpflichtungenMit Blick auf die Zukunft ist Flashnet bestrebt, seinen Einfluss durch weitere Innovationen und die Zusammenarbeit mit Städten und Versorgungsunternehmen weltweit zu vergrößern."Das Erreichen der Zahl von über einer Million intelligenter Straßenlaternen weltweit ist etwas, was uns mit Stolz erfüllt", sagt Lorand Mozes, CEO von Flashnet. "Dabei geht es um mehr als nur um Zahlen - es geht um die tatsächlichen Auswirkungen auf die Gemeinden: sicherere Straßen, effizientere Energienutzung und ein besseres Leben in der Stadt. Wir freuen uns auf die Zukunft und sind entschlossen, unsere Arbeit fortzusetzen, um das Leben in der Stadt noch besser zu machen. Unser Ziel ist es, die Grenzen immer weiter zu verschieben, unsere Technologie zu verbessern und die Städte dabei zu unterstützen, sicherere und besser vernetzte Umgebungen für alle zu schaffen."