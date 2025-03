Die Trump-Angst geht um: Gold steigt wieder auf ein neues Allzeithoch, während Bitcoin fällt. Zufall? Nein. Gold profitiert in Zeiten extremer Unsicherheit von seiner Eigenschaft als sicherer Hafen - während Bitcoin als Liquiditäts-Asset zusammen mit den Aktienmärkten verliert. Offenkundig sollen die am "Liberation Day" am 02.April zu verkündenden Zölle laut einem Bericht des "Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...