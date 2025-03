Erst kürzlich hat GameStop es MicroStrategy gleichgetan und angekündigt, 1,3 Milliarden Dollar durch die Ausgabe von Anleihen einzunehmen, die in Bitcoin investiert werden sollen. Nun folgt eine Prognose der Krypto-Beratungsfirma Architect Partners, die davon ausgeht, dass bis 2030 ein Viertel der S&P 500-Unternehmen in Bitcoin investiert sein wird. "Ich schätze, dass bis 2030 ein Viertel der S&P-500-Unternehmen BTC als langfristigen Vermögenswert in ihren Büchern haben werden", schrieb ...

