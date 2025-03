Der Versicherungskonzern präsentiert starke Quartalszahlen mit gestiegenen Bruttoprämien und verbesserten Anlageergebnissen bei gleichzeitiger Dividendenausschüttung.

Kinsale Capital Group hat für das vierte Quartal 2024 einen Nettogewinn von 109,1 Millionen Euro bzw. 4,68 Euro pro verwässerter Aktie gemeldet. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber den 103,4 Millionen Euro oder 4,43 Euro pro verwässerter Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für das Gesamtjahr 2024 stieg der Nettogewinn auf 414,8 Millionen Euro oder 17,78 Euro pro verwässerter Aktie, verglichen mit 308,1 Millionen Euro oder 13,22 Euro pro verwässerter Aktie im Jahr 2023. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 446,20 Euro, was einem Anstieg von 7,11% im letzten Monat entspricht.

Bemerkenswert ist, dass das vierte Quartal 2024 Katastrophenverluste nach Steuern in Höhe von 6,2 Millionen Euro enthielt, die hauptsächlich auf den Hurrikan Milton zurückzuführen waren. Trotz dieser Belastungen konnte das Unternehmen beeindruckende finanzielle Kennzahlen vorweisen. Die Bruttoprämien stiegen im vierten Quartal 2024 um 12,2% auf 443,3 Millionen Euro und für das Gesamtjahr 2024 um 19,2% auf 1,9 Milliarden Euro. Das Underwriting-Ergebnis erreichte im vierten Quartal 97,9 Millionen Euro, was zu einer Combined Ratio von 73,4% führte. Gleichzeitig stieg das Netto-Anlageergebnis im vierten Quartal 2024 um 37,8% auf 41,9 Millionen Euro und für das Gesamtjahr um 46,9% auf 150,3 Millionen Euro.

Dividendenerklärung und institutionelle Beteiligungen

Am 13. Februar 2025 hat der Verwaltungsrat von Kinsale Capital eine Quartalsdividende von 0,17 Euro pro Stammaktie beschlossen. Diese Dividende wird am 13. März 2025 an die Aktionäre ausgezahlt, die am 27. Februar 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Der Aktienkurs liegt derzeit 33,55% über dem 52-Wochen-Tief von 334,10 Euro, das am 29. April 2024 erreicht wurde.

Jüngste Einreichungen zeigen Veränderungen in den institutionellen Beteiligungen an Kinsale Capital. Die Vanguard Group Inc. hat ihren Anteil im vierten Quartal 2024 um 1,4% erhöht und besitzt nun 2.113.683 Aktien im Wert von etwa 983,14 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu reduzierte Loomis Sayles & Co. L.P. seine Position im selben Zeitraum um 10,0% und hält jetzt 99.088 Aktien mit einem Wert von etwa 46,09 Millionen Euro. Diese Bewegungen spiegeln unterschiedliche Einschätzungen institutioneller Anleger zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens wider, das aktuell 6,22% über seinem 200-Tage-Durchschnitt gehandelt wird.

