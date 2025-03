Ionity führt einen neuen Ladetarif namens Ionity Go ein, mit dem Nutzer ohne Vertragslaufzeit oder monatliche Grundgebühr für 65 Cent pro kWh laden können. In Abgrenzung zum 4 Cent/kWh teureren Ad-hoc-Laden ist beim Tarif "Go" aber eine Registrierung nötig - in Ionitys überarbeiteter App. Der neue Tarif ist zwischen den klassischen Abos und dem Ad-hoc-Laden angesiedelt, ähnelt aus Nutzerperspektive aber eher letzterem. Denn wer mit Ionity Go lädt, ...

