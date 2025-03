FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,34 Prozent auf 129,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,69 Prozent.

Weiterhin wird das Geschehen an den Finanzmärkten durch die Zollpolitik der US-Regierung dominiert. Am Mittwoch will Präsident Donald Trump neue Zölle ankündigen. Von den geplanten wechselseitigen Zöllen der USA soll nach Angaben von Trump kein Staat verschont bleiben. "Man würde mit allen Ländern anfangen", sagte er während eines Flugs mit der Präsidentenmaschine Air Force One.

Zudem stehen Verbraucherpreise aus Deutschland für März im Blick. Ökonomen erwarten einen leichten Rückgang der Inflationsrate. Die bisher veröffentlichten Daten aus einzelnen Bundesländern deuten nicht auf eine merkliche Veränderung hin. Die Daten dürften auch einen Hinweis auf die am Dienstag anstehenden Zahlen für den gesamten Euro-Währungsraum geben, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidend sind.

"Zwar ist die monatliche Preisdynamik noch erhöht, allerdings gibt es einen günstigen Basiseffekt, sodass zumindest auf EWU-Ebene leicht rückläufige Inflationsraten möglich erscheinen", schreiben die Experten der Landesbank Helaba. "Vor diesem Hintergrund wird die EZB den Zinssenkungspfad wohl nicht verlassen, wenngleich es fraglich ist, ob die Leitzinsen bereits im April erneut gesenkt werden."

Unterdessen sind die Preise der nach Deutschland importierten Güter im Februar stärker als im Vormonat gestiegen. Der Anstieg war zudem stärker als von Volkswirten erwartet./jsl/jkr/mis