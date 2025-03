© Foto: David Vives - unsplash

Goldman Sachs senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr das Kursziel für den S&P 500.Die Analysten der Goldman Sachs Group haben ihr Ziel für den S&P 500 zum zweiten Mal in diesem Monat gesenkt und begründen dies mit einem höheren Rezessionsrisiko und der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen. Das von David Kostin geleitete Team erwartet nun, dass der Leitindex das Jahr bei etwa 5.700 Punkten beenden wird, während die vorherige Schätzung bei 6.200 Punkten lag. Das neue Ziel bedeutet einen Anstieg von nur 2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des S&P 500 am Freitag und gehört damit zu den niedrigsten an der Wall Street, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. "Die …