Melle (ots) -Die europäische Verpackungsbranche entwickelt sich zu einem Billionen-Dollar-Markt. Dabei spielt Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber eine entscheidende Rolle.Seit 2023 gilt in Deutschland eine Mehrwegangebotspflicht für Speisen und Getränke in der Gastronomie. Dennoch bleibt der Anteil von Mehrwegverpackungen gering: Eine vom WWF Deutschland in Auftrag gegebene Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) ergab, dass der Anteil von Mehrwegverpackungen im Außer-Haus-Bereich nur von 0,7 Prozent (2022) auf 1,6 Prozent (2023) gestiegen ist. Gleichzeitig stieg die Gesamtmenge an Einwegverpackungen von 13,6 Milliarden auf 14,6 Milliarden. Die Branche steht vor der Herausforderung, Wachstum mit ökologischer Verantwortung zu verbinden. Unternehmen setzen verstärkt auf Recycling und nachhaltige Produktion, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.SPIES Packaging ist Lösungsanbieter und Entwicklungspartner für innovative Kunststoffverpackungen - sowohl im Einweg- als auch im Mehrwegbereich. Dank eigenem Werkzeugbau entstehen individuelle Verpackungslösungen aus einer Hand. Dabei immer im Fokus: nachhaltige Innovationen, die wertvolle Inhalte schützen, Abfall reduzieren und den Ressourceneinsatz minimieren. Gemäß dem Vorsatz "So viel wie nötig, so wenig wie möglich" entwickelt SPIES Verpackungslösungen, die Design und Funktionalität optimal verbinden und mit einer wertigen Haptik für ein verbessertes Nutzungserlebnis sorgen.Die SPIESsmart-Produkte (https://www.spies-packaging.com/produkte-innovationen/reuse/spies-smart) gehen einen Schritt weiter: Sie machen aus gewöhnlichen Spritzgussartikeln intelligente Verpackungslösungen und multifunktionale Datenträger. RFID-Chips (NFC/UHF), die im Kunststoffkörper eingespritzt oder im "Long Life IML"-Etikett integriert sind, ermöglichen eine präzise Artikelidentifikation und die Platzierung individueller Informationen. Digitale Wasserzeichen auf der Artikeloberfläche dienen ebenfalls als unsichtbare Datenträger und eröffnen neue Möglichkeiten für die Erfassung von Informationen zur Sortierbarkeit, zum Recyclingprozess und zur Nachverfolgbarkeit. So entsteht eine digitale Brücke zwischen Produzenten, Handel und Verbrauchern - für eine reibungslose Kreislaufwirtschaft.Anstelle von Verbundmaterialien setzt SPIES sowohl im Einweg- als auch im Mehrwegbereich auf Monomaterialprodukte, die mehrfach genutzt und sortenrein recycelt werden können. Ökologische Vorteile und wirtschaftliche Effizienz werden optimal miteinander verbunden. Unternehmen profitieren von nachhaltigen Verpackungen als entscheidendes Kaufkriterium für Verbraucher."Für uns ist Kunststoff nicht das Problem, sondern Teil der Lösung", sagt CEO Christof Spies. "Mit ressourcenschonenden Verpackungen gestalten wir aktiv eine nachhaltige Zukunft. Unsere Mehrwegverpackungen helfen, den CO2-Abdruck zu senken und Abfälle zu minimieren." Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft gehen neue Wege - mit intelligenten, wiederverwendbaren Verpackungslösungen, die Ökonomie und Ökologie vereinen.Mehr Informationen über SPIES Packaging unter: www.spies-packaging.comPressekontakt:SPIES PackagingIm Gewerbepark 1249326 MelleT: +49 5422 9411-0M: info@spies-packaging.comW: www.spies-packaging.comOriginal-Content von: SPIES Packaging, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164846/6002223