Am Sonntag, 6. April 2025, ist die Sprengung des Kesselhauses und des Kühlturms am Kohlekraftwerk in Ibbenbüren geplant. Die WDR Lokalzeit ist mit einer Extra-Ausgabe im WDR Fernsehen ab 11:30 Uhr live dabei.Das Kohlekraftwerk in Ibbenbüren mit seinem Ensemble aus Kesselhaus, Kühlturm und Schornstein ist eine Landmarke in der Region. 1985 war es in Betrieb gegangen, direkt neben der Steinkohlezeche. Die Zeche stellte 2018 ihre Förderung ein, das Kraftwerk wurde dann wenige Jahre später im Zuge der Energiewende stillgelegt. Seitdem läuft der schrittweise Rückbau der Anlage. Auch wenn der Schornstein vorerst stehen bleibt, erreicht der Abriss mit der Sprengung des Kesselhauses und des Kühlturms jetzt einen Höhepunkt. Die Maßnahme markiert das Ende einer Ära und den Aufbruch in eine neue Zukunft für die Stadt Ibbenbüren und die ganze Region. Denn auf dem Gelände soll bald ein riesiger Konverter entstehen, für die Umwandlung von Windstrom aus der Nordsee zu Haushaltsstrom.Die Lokalzeit extra ist im Anschluss an die Ausstrahlung im WDR Fernsehen auch in der ARD Mediathek abrufbar.Redaktion: Eva-Maria Schmelter und Ingo BenitzModeration: Anne Willmes