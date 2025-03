© Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Gold hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht und den stärksten Quartalsgewinn seit mehr als 38 Jahren verbucht. Der Spotpreis für Gold stieg am Montagmorgen weiter an. Das neue Rekordhoch liegt bei 3.128 US-Dollar erreicht. Damit liegt der Goldpreis im laufenden Quartal mehr als 18 Prozent im Plus - der stärkste Drei-Monats-Zuwachs seit September 1986: Analysten führen den Höhenflug auf eine Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit, politischem Risiko und geopolitischer Anspannung zurück. "Die Nervosität an den Märkten hat im Vorfeld der Zollankündigungen der USA zugenommen, was die Nachfrage nach Gold als defensive Anlage hoch hält", zitiert Reuters Tim Waterer, leitender …